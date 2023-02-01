Ученый из Новосибирска Кирилл Ларичев развенчал мифы о продуктах с ГМО

Ларичев добавил, что почти во всех продуктах есть дезоксирибонуклеиновая кислота, которая хорошо переваривается в организме человека. Поэтому созданная генной инженерией пища не навредит. Ведь картошка в магазинах тоже с ГМО, пишет Om1.ru.