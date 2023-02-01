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Published Сегодня, 05:45

Modified Сегодня, 05:51

Updated Сегодня, 05:51

Ученый из Новосибирска Кирилл Ларичев развенчал мифы о продуктах с ГМО

1 февраля 2023, 05:45
Фото: 1MI
Ученый из Новосибирска раскрыл секреты продуктов с ГМО
Новосибирский генный инженер Кирилл Ларичев рассказал, какую опасность несут продукты с ГМО. Оказалось, что не все так вредно, как кажется.

Ученый пояснил, что свойства любого организма можно изучить по строению особи и другим признакам. И не все продукты, содержащие ГМО, опасны.

С помощью генной модификации можно, со слов Ларичева, создать удачный продукт. Например, новый сорт растения, устойчивого к холоду. Также научная технология нужна при создании инсулина.

Но этим должны заниматься только знающие люди. Ученые знают, что сделать, чтобы повлиять на какой-то конкретный участок генов.

Ларичев добавил, что почти во всех продуктах есть дезоксирибонуклеиновая кислота, которая хорошо переваривается в организме человека. Поэтому созданная генной инженерией пища не навредит. Ведь картошка в магазинах тоже с ГМО, пишет Om1.ru.

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#Алина Шефер#Еда#Наука#Ученый#Продукты#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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