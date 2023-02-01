Ученый из Новосибирска Кирилл Ларичев развенчал мифы о продуктах с ГМО

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
Ученый пояснил, что свойства любого организма можно изучить по строению особи и другим признакам. И не все продукты, содержащие ГМО, опасны.
С помощью генной модификации можно, со слов Ларичева, создать удачный продукт. Например, новый сорт растения, устойчивого к холоду. Также научная технология нужна при создании инсулина.
Но этим должны заниматься только знающие люди. Ученые знают, что сделать, чтобы повлиять на какой-то конкретный участок генов.
Ларичев добавил, что почти во всех продуктах есть дезоксирибонуклеиновая кислота, которая хорошо переваривается в организме человека. Поэтому созданная генной инженерией пища не навредит. Ведь картошка в магазинах тоже с ГМО, пишет Om1.ru.