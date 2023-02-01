В кабинете главы Краснозерского района прошел обыск

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Издание «НГС» цитирует слова своего источника из кругов, близких к правоохранительным органам:
- Речь, скорее всего, идет об уголовном деле по мошенничеству с сертификатом для многодетной.
Также сообщается, что работал центральный аппарат СК.
Ранее сообщалось, что бывшего главу сельсовета Чановского района Новосибирской области осудили за превышение полномочий. Приговор суда журналистам озвучила пресс-служба СУ СКР региона.