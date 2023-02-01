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Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

В кабинете главы Краснозерского района прошел обыск

1 февраля 2023, 13:31
Фото: 1MI
В кабинете главы администрации Красногорского района прошли обыски

В Новосибирской области в кабинете главы района прошел обыск

Об обыске в кабинете главы администрации Краснозерского района сегодня, по сообщению издания «НГС», прошел обыск.

Издание «НГС» цитирует слова своего источника из кругов, близких к правоохранительным органам:
- Речь, скорее всего, идет об уголовном деле по мошенничеству с сертификатом для многодетной.
Также сообщается, что работал центральный аппарат СК.

Ранее сообщалось, что бывшего главу сельсовета Чановского района Новосибирской области осудили за превышение полномочий. Приговор суда журналистам озвучила пресс-служба СУ СКР региона.

#Обыск#Глава администрации#Следком#Общество#Политика#Новосибирская область
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