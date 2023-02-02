Многодетная мама пропала в Новосибирске утром - что о ней известно сейчас

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
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Updated Сегодня, 06:37
Супруг рассказал, что женщина вышла из дома на Затулинке рано утром и долго не возвращалась. Запаниковав, он поехал искать женщину по всему городу.
«Обзвонил больницы, объехал весь город, даже аэропорты и вокзалы, звонил в полицию. Но никто её не узнал. А дома ждут трое детей – один грудничок, и двое малышей 3 и 6 лет», - поделился мужчина.
Позже сибиряку сообщили, что видели женщину, похожую на его жену на улице Зорге. Эту информацию он передал волонтерам «Лиза Алерт».
«Женщину нашли, живой», - сообщила Atas.info руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.
Напомним, на днях в Краснообске под Новосибирском пропал 12-летний школьник. Его искали целый день.