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Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Многодетная мама пропала в Новосибирске утром - что о ней известно сейчас

2 февраля 2023, 06:33
Фото: 1MI
Многодетная мама пропала в Новосибирске утром - что с ней сейчас

В Новосибирске при загадочных обстоятельствах пропала мать троих детей

Многодетную маму в четверг, 2 февраля, искали в Новосибирске. О её пропаже в соцсетях написал муж.

Супруг рассказал, что женщина вышла из дома на Затулинке рано утром и долго не возвращалась. Запаниковав, он поехал искать женщину по всему городу.

«Обзвонил больницы, объехал весь город, даже аэропорты и вокзалы, звонил в полицию. Но никто её не узнал. А дома ждут трое детей – один грудничок, и двое малышей 3 и 6 лет», - поделился мужчина.

Позже сибиряку сообщили, что видели женщину, похожую на его жену на улице Зорге. Эту информацию он передал волонтерам «Лиза Алерт».

«Женщину нашли, живой», - сообщила Atas.info руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.

Напомним, на днях в Краснообске под Новосибирском пропал 12-летний школьник. Его искали целый день.

Поиски 12-летнего мальчика завершены в Краснообске: как он пропал, где нашли
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#Дети#Мать#Пропала#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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