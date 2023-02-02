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Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Новосибирский депутат Антонов оценил вероятность второй волны мобилизации

2 февраля 2023, 10:23
Фото: 1MI
Вторая волна мобилизации - слухи или правда, ответил депутат из Новосибирска
Депутат из Новосибирска Ростислав Антонов высказался о возможности второй волны частичной мобилизации. С его слов, пока призыва нет – одни только слухи об этом.

В разговоре с Om1.ru, Антонов не исключил, что мобилизацию могут повторить. Однако сейчас в ней нет нужды так, как на СВО достаточно бойцов.

«Вторую волну проведут, если государству потребуется», - заявил депутат, который занимается гуманитарной помощью на Донбассе с самого начала спецоперации.

Напомним, недавно в зону проведения спецоперации отправился батальон «Вега». А 30 января к ним уехал командир, первый вице-спикер Заксобрания региона Андрей Панферов.

Вице-спикер Заксобрания НСО Панферов отправился на СВО во главе батальона «Вега»
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#Частичная мобилизация#Общество#Алина Шефер
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