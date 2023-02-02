Новосибирский депутат Антонов оценил вероятность второй волны мобилизации

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
В разговоре с Om1.ru, Антонов не исключил, что мобилизацию могут повторить. Однако сейчас в ней нет нужды так, как на СВО достаточно бойцов.
«Вторую волну проведут, если государству потребуется», - заявил депутат, который занимается гуманитарной помощью на Донбассе с самого начала спецоперации.
Напомним, недавно в зону проведения спецоперации отправился батальон «Вега». А 30 января к ним уехал командир, первый вице-спикер Заксобрания региона Андрей Панферов.