Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:57
Только спустя четыре дня поисковый отряд начал рассылать ориентировки на пропавшего школьника из села Марусино. Юноша ушел из дома в школу в серой куртке с капюшоном, зимних ботинках, синей шапке и спортивных штанах с полосками и не вернулся.
«Ранее мальчик пропадал – его находили знакомы. 30 января он очень рано встал и собрался в школу, что было удивительно для родителей. Обычно после уроков он приходил в местный магазин и помогал, но в тот день его там не видели. Домой парень ночевать не пришел», - рассказала Atas.info руководитель «Лиза Алерт» в Новосибирской области Алеся Яблонских.
Судя по приметам, рост подростка 170 см, русые волосы, серые глаза.