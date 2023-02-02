atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

В Новосибирске 4 дня ищут 15-летнего подростка из села Марусино

2 февраля 2023, 06:54
Фото: Лиза Алерт/ВК
Четыре дня назад пропал 15-летний подросток под Новосибирском после школы
Волонтеры «Лиза Алерт» вышли на поиски 15-летнего Дениса Петянина под Новосибирском. Оказалось, мальчик не пришел домой 30 января после уроков в школе.

Только спустя четыре дня поисковый отряд начал рассылать ориентировки на пропавшего школьника из села Марусино. Юноша ушел из дома в школу в серой куртке с капюшоном, зимних ботинках, синей шапке и спортивных штанах с полосками и не вернулся.

«Ранее мальчик пропадал – его находили знакомы. 30 января он очень рано встал и собрался в школу, что было удивительно для родителей. Обычно после уроков он приходил в местный магазин и помогал, но в тот день его там не видели. Домой парень ночевать не пришел», - рассказала Atas.info руководитель «Лиза Алерт» в Новосибирской области Алеся Яблонских.

Судя по приметам, рост подростка 170 см, русые волосы, серые глаза.

#Алина Шефер#Общество#Дети#Пропал#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
«Мы заберем ваши дома, но раздадим по конфетке»: встреча с руководителем «Универсама»
Сегодня, 03:42
Анатолий Локоть прокомментировал предложение отменить выборы мэра Новосибирска
Сегодня, 05:23
Опубликованы фотографии новосибирцев, погибших в январе в зоне действия СВО
Вчера, 11:13
Глава Следкома Бастрыкин: допросить чиновников мэрии Новосибирска по делу Хилка
Сегодня, 03:47
Проблема будущих поколений: чиновники не хотят менять места новых мусорных полигонов
Сегодня, 02:58
Жители Новосибирской области стали чаще жертвовать карьерой ради семьи
Сегодня, 05:55