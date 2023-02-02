Только спустя четыре дня поисковый отряд начал рассылать ориентировки на пропавшего школьника из села Марусино. Юноша ушел из дома в школу в серой куртке с капюшоном, зимних ботинках, синей шапке и спортивных штанах с полосками и не вернулся.