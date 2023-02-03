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Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Мама избитой в школьном туалете девочки судится за компенсацию в Новосибирске

3 февраля 2023, 10:54
Фото: 1MI
Мама пытается отсудить компенсацию с девочки, которая избила ее дочь
Жительница Новосибирска подала иск в суд к родителям девочки, которая избила в школе ее 14-летнюю дочь. С них и с учебного учреждения она требует компенсацию морального вреда.

Как рассказала сибирячка «Прецеденту», все случилось ещё в октябре 2021 года в одной из школ города. В Сеть попало видео драки двух девочек-подростков в туалете. Одна сильно пинала другую в живот и голову.

По словам матери, у пострадавшей диагностировали сотрясение мозга. Сейчас у нее ухудшается зрение. В классе над ней по-прежнему издеваются из-за этой истории.

Полиция отказала родительнице в возбуждении уголовного дела из-за возраста девочек на момент случившегося. Но женщина не опустила руки и в конце 2022-го подала иск в суд к школе и родителям обидчицы дочери с требованием компенсации по 150 000 рублей с каждого ответчика.

Во время первого судебного заседания, 2 февраля, пострадавшая школьница впала в истерику, когда ее попросили рассказать эту историю с самого начала. Ее одноклассница спокойно отвечала на вопросы и получала похвалу от своих родителей.

Следующее судебное заседание состоится в марте. На нем будет опрошен классный руководитель девочек.

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#Алина Шефер#Дети#Драка#Суд#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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