Мама избитой в школьном туалете девочки судится за компенсацию в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Как рассказала сибирячка «Прецеденту», все случилось ещё в октябре 2021 года в одной из школ города. В Сеть попало видео драки двух девочек-подростков в туалете. Одна сильно пинала другую в живот и голову.
По словам матери, у пострадавшей диагностировали сотрясение мозга. Сейчас у нее ухудшается зрение. В классе над ней по-прежнему издеваются из-за этой истории.
Полиция отказала родительнице в возбуждении уголовного дела из-за возраста девочек на момент случившегося. Но женщина не опустила руки и в конце 2022-го подала иск в суд к школе и родителям обидчицы дочери с требованием компенсации по 150 000 рублей с каждого ответчика.
Во время первого судебного заседания, 2 февраля, пострадавшая школьница впала в истерику, когда ее попросили рассказать эту историю с самого начала. Ее одноклассница спокойно отвечала на вопросы и получала похвалу от своих родителей.
Следующее судебное заседание состоится в марте. На нем будет опрошен классный руководитель девочек.