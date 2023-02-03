В Новосибирске возле детсада заметили мужчину с неким оружием

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Заметили новосибирца у детсада в ЖК «Европейский берег» днем 3 февраля. Со слов очевидцев, за спиной он нес оружие, но настоящее ли оно – они не знают.
«Это было точно что-то напоминающее оружие. Но может страйкбольное – игрушка. Но все-равно, зачем так пугать людей. Можно было упаковать в чехол. Спровоцировал панику», - рассказала Atas.info свидетельница инцидента.
В ГУ МВД по Новосибирской области детали произошедшего сейчас выясняют. Им уже звонили напуганные горожане.
Напомним, ранее 10 новосибирцев получили 72 тысячи рублей за сдачу оружия в Росгвардию и полицию.