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Posted Сегодня, 11:11

Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

В Новосибирске возле детсада заметили мужчину с неким оружием

3 февраля 2023, 11:11
Фото: АСТ-54/ВК
Новосибирец напугал горожан, когда гулял с неким оружием возле детсада
Мужчина прогуливался возле детского сада в Новосибирске с предметом, походившим на оружие. Сейчас эту информацию проверяет полиция.

Заметили новосибирца у детсада в ЖК «Европейский берег» днем 3 февраля. Со слов очевидцев, за спиной он нес оружие, но настоящее ли оно – они не знают.

«Это было точно что-то напоминающее оружие. Но может страйкбольное – игрушка. Но все-равно, зачем так пугать людей. Можно было упаковать в чехол. Спровоцировал панику», - рассказала Atas.info свидетельница инцидента.

В ГУ МВД по Новосибирской области детали произошедшего сейчас выясняют. Им уже звонили напуганные горожане.

Напомним, ранее 10 новосибирцев получили 72 тысячи рублей за сдачу оружия в Росгвардию и полицию.

В Новосибирске выплатили 72 000 рублей людям за сдачу найденного оружия
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#Алина Шефер#Дети#Оружие#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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