В Новосибирске январские пособия на детей перечислили 3 февраля 2023

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Выплаты должны получить семьи за январь. То есть назначить их должны были не позднее 1 января 2023 года.
- дети в возрасте до 1,5 лет и от 8 до 17 лет;
- беременные женщины, стоящие на учете;
- родственники и дети военных;
- чернобыльцы.
Отмечается, что сибирякам, чье заявление одобрили в январе, деньги придут через 5 дней. За февраль они получат уже в марте.
В почтовое отделение выплаты поступят с 3 по 25 февраля. Единое число перечислений – это 3-е каждого месяца. В этом месяце оно выпадает на рабочий день – пятницу.
Напомним, в скором времени в стране появится единое детское пособие - универсальное. Для всех детей, от их рождения до их совершеннолетия.