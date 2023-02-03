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Published Сегодня, 08:50

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В Новосибирске январские пособия на детей перечислили 3 февраля 2023

3 февраля 2023, 08:50
Фото: 1MI
Семьи с детьми получат пособия 3 февраля в Новосибирске
Родителям из Новосибирской области скоро поступят детские пособия на карты. Соцзащита отправила деньги в банк 3 февраля.

Выплаты должны получить семьи за январь. То есть назначить их должны были не позднее 1 января 2023 года.

Среди получателей следующие категории:

- дети в возрасте до 1,5 лет и от 8 до 17 лет;

- беременные женщины, стоящие на учете;

- родственники и дети военных;

- чернобыльцы.

 Отмечается, что сибирякам, чье заявление одобрили в январе, деньги придут через 5 дней. За февраль они получат уже в марте.

В почтовое отделение выплаты поступят с 3 по 25 февраля. Единое число перечислений – это 3-е каждого месяца. В этом месяце оно выпадает на рабочий день – пятницу.

Напомним, в скором времени в стране появится единое детское пособие - универсальное. Для всех детей, от их рождения до их совершеннолетия.

Универсальное пособие на детей и беременных в Новосибирске – размер
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#Общество#Дети#Пособия#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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