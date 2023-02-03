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Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Заграница нам не светит — прием заявок на выдачу загранпаспортов приостановлен

3 февраля 2023, 09:29
Фото: 1MI
Временно приостановлена выдача загранпаспортов через портал gosuslugi

Новосибирцы не могут получить загранпаспорта нового поколения

МВД России проинформировало, что прием заявок на выдачу загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации приостановлен. Желающим выехать за рубеж рекомендуют оформить загранпаспорт старого образца сроком на 5 лет.

МВД России сообщило, что выдача биометрических паспортов со сроком использования 10 лет по техническим причинам, не зависящим от МВД, со 2 февраля 2023 года приостановлена на неопределенный срок. Тогда же на сайте Госуслуг появилось соответствующее сообщение.

Сайт Госуслуги сообщил о приостановке приема заявлений на загранпаспорта нового образца.
Фото: gosuslugi.ru

Сложности с выдачей загранпаспортов нового поколения начались в Новосибирске гораздо раньше. Уже с 20 января новосибирцы, обратившиеся за изготовлением загранпаспорта нового образца со сроком использования 10 лет получали отказ. Обратившимся предложили оформить загранпаспорт нового образца на 5 лет или подождать возобновления выдачи биометрических паспортов. Ориентировочно их начнут выдавать в апреле.

Печать загранпаспортов нового поколения приостановлена как минимум до конца марта.
Фото: Читатель Атас.Инфо

Комментарий по поводу приостановки выдачи биометрических загранпаспортов дал на своем Телеграм-канале «Госзнак», предприятие, которое печатает бланки для загранпаспорта нового образца:

«В последние месяцы на Гознак поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта.

В настоящее время производитель этих микросхем, АО «Микрон», осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на обсуждаемые микросхемы. Мы рассчитываем, что после ее завершения ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца».

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