Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
МВД России сообщило, что выдача биометрических паспортов со сроком использования 10 лет по техническим причинам, не зависящим от МВД, со 2 февраля 2023 года приостановлена на неопределенный срок. Тогда же на сайте Госуслуг появилось соответствующее сообщение.
Сложности с выдачей загранпаспортов нового поколения начались в Новосибирске гораздо раньше. Уже с 20 января новосибирцы, обратившиеся за изготовлением загранпаспорта нового образца со сроком использования 10 лет получали отказ. Обратившимся предложили оформить загранпаспорт нового образца на 5 лет или подождать возобновления выдачи биометрических паспортов. Ориентировочно их начнут выдавать в апреле.
Комментарий по поводу приостановки выдачи биометрических загранпаспортов дал на своем Телеграм-канале «Госзнак», предприятие, которое печатает бланки для загранпаспорта нового образца:
«В последние месяцы на Гознак поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта.
В настоящее время производитель этих микросхем, АО «Микрон», осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на обсуждаемые микросхемы. Мы рассчитываем, что после ее завершения ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца».
Ранее мы писали о том, как получить или обновить загранпаспорт, находясь зарубежом и не въезжая в Россию.