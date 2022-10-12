Да, так как гражданин России может получить загранпаспорт прямо за рубежом. Это делают в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ в иностранных государствах. Однако стоит помнить, что в некоторых странах российских посольств и консульств просто нет. В случае отсутствия данных ведомств, необходимо обратиться в посольство соседнего государства. Кстати, российское консульство можно найти на карте сайта МИД России.