Мэрия Новосибирска пытается отсудить 53 млн рублей с рекламной фирмы «Дизайнмастер»

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Из картотеки Арбитража следует, что частная компания ООО «Рекламные технологии» нарушила правила по размещению рекламы. Также среди претензий факт, что они заполонили город баннерами.
Примечательно, что эта фирма участвует в пяти судебных процессах в качестве ответчика. В общей сложности исковые требования к ней в размере 73 млн рублей.
Из этой суммы 53 млн – требования по иску от МКУ «Городской центр наружной рекламы». Остальная часть денег – требование муниципалитета Новосибирска.
Очередное судебное заседание назначили на 13 марта 2023 года.