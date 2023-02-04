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Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Мэрия Новосибирска пытается отсудить 53 млн рублей с рекламной фирмы «Дизайнмастер»

4 февраля 2023, 06:37
Фото: atas.info
Мэрия судится с рекламным агентством в Новосибирске
Муниципальное рекламное учреждение в Новосибирске подало иск в суд к «Дизайнмастеру». Требуют неустойку в размере 53 млн рублей.

Из картотеки Арбитража следует, что частная компания ООО «Рекламные технологии» нарушила правила по размещению рекламы. Также среди претензий факт, что они заполонили город баннерами.

Примечательно, что эта фирма участвует в пяти судебных процессах в качестве ответчика. В общей сложности исковые требования к ней в размере 73 млн рублей.

Из этой суммы 53 млн – требования по иску от МКУ «Городской центр наружной рекламы». Остальная часть денег – требование муниципалитета Новосибирска.

Очередное судебное заседание назначили на 13 марта 2023 года.

#Алина Шефер#Арбитражный суд#Мэрия#Реклама#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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