«Сделала кульбит в воздухе»: Mazda CX-5 протаранила бетономешалку в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
По словам очевидцев, иномарка резко выехала на полосу встречного движения, где проезжала бетономешалка. Все закончилось столкновением.
«Это было, как в боевиках. Мазда врезается в бетономешалку, взмывает в воздух, делает кульбит и падает на землю. Все аж остановились посмотреть, мы были готовы бежать, помогать», - пояснил сибиряк Андрей М.
Оказалось, что во время приземления иномарка задела другую легковушку. В итоге тройное ДТП, но никто не пострадал.
Напомним, вечером 3 февраля в Новосибирске произошло тройное ДТП с иномарками на Винаповском мосту.