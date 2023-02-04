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Posted Сегодня, 09:31

Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

«Сделала кульбит в воздухе»: Mazda CX-5 протаранила бетономешалку в Новосибирске

4 февраля 2023, 09:31
Фото: 1MI
Mazda CX-5 врезалась в бетономешалку в Новосибирске

В Новосибирске водитель Mazda врезался в бетономешалку на Большевистской

Водитель Mazda CX-5 учинил массовое ДТП на улице Большевистской в Новосибирске. Он на скорости врезался в бетономешалку днем 4 февраля.

По словам очевидцев, иномарка резко выехала на полосу встречного движения, где проезжала бетономешалка. Все закончилось столкновением.

«Это было, как в боевиках. Мазда врезается в бетономешалку, взмывает в воздух, делает кульбит и падает на землю. Все аж остановились посмотреть, мы были готовы бежать, помогать», - пояснил сибиряк Андрей М.

Оказалось, что во время приземления иномарка задела другую легковушку. В итоге тройное ДТП, но никто не пострадал.

Напомним, вечером 3 февраля в Новосибирске произошло тройное ДТП с иномарками на Винаповском мосту.

Подробности жесткого массового ДТП на Винаповском мосту в Новосибирске
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#Алина Шефер#ДТП#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область
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