Новосибирский зоопарк мог скрыть рождение белого медвежонка у Герды

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
По словам сибиряков, домик косолапых стали реже чистить. Это навело их на мысль, что в семье животных пополнение - их не хотят беспокоить в этот момент.
Представители зверинца официально это событие не комментировали. Даже наоборот, они называют эту информацию ложной.
«Нам об этом не сообщали. Поэтому, пока такая информация недостоверная», - пояснил пресс-секретарь Новосибирского зоопарка Павел Горбенко.
При этом сибиряки помнят, что о рождении медвежат им всегда рассказывали только через несколько месяцев. Чтобы люди не окружали их вольер.