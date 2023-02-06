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Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Новосибирский зоопарк мог скрыть рождение белого медвежонка у Герды

6 февраля 2023, 10:49
Фото: atas.info
Новосибирцы предположили, что белая медведица Герда родила малыша
Вольер белых медведей огородили лентами в Новосибирском зоопарке. Посетители предположили, что Герда могла родить малыша.

По словам сибиряков, домик косолапых стали реже чистить. Это навело их на мысль, что в семье животных пополнение - их не хотят беспокоить в этот момент.

Представители зверинца официально это событие не комментировали. Даже наоборот, они называют эту информацию ложной.

«Нам об этом не сообщали. Поэтому, пока такая информация недостоверная», - пояснил пресс-секретарь Новосибирского зоопарка Павел Горбенко. 

При этом сибиряки помнят, что о рождении медвежат им всегда рассказывали только через несколько месяцев. Чтобы люди не окружали их вольер.

#Алина Шефер#Медведи#Новосибирский зоопарк#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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