Жительницу Новосибирска обокрали на территории военного санатория «Ельцовка»

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 05:23
Сибирячка заявила в полицию о краже 27 января 2023 года. С ее слов, к ней домой на улицу Территория военного санатория «Ельцовка» пришла некая подозрительная женщина. Она отобрала у хозяйки 5 000 рублей и убежала.
Правоохранителям удалось найти воришку за несколько часов. Под подозрением оказалась 48-летняя жительница Заельцовского района, которую раньше не судили.
После беседы ее отпустили домой по подписке о невыезде. Скоро может состояться суд.
Напомним, ранее под Новосибирском поймали серийного грабителя велосипедов. Этим промышлял 18-летний парень.