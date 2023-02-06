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Posted Сегодня, 05:21

Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 05:23

Updated Сегодня, 05:23

Жительницу Новосибирска обокрали на территории военного санатория «Ельцовка»

6 февраля 2023, 05:21
Фото: 1MI
Женщина осталась без денег из-за ушлой грабительницы в Новосибирске. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Сибирячка заявила в полицию о краже 27 января 2023 года. С ее слов, к ней домой на улицу Территория военного санатория «Ельцовка» пришла некая подозрительная женщина. Она отобрала у хозяйки 5 000 рублей и убежала.

Правоохранителям удалось найти воришку за несколько часов. Под подозрением оказалась 48-летняя жительница Заельцовского района, которую раньше не судили.

После беседы ее отпустили домой по подписке о невыезде. Скоро может состояться суд.

Напомним, ранее под Новосибирском поймали серийного грабителя велосипедов. Этим промышлял 18-летний парень.

Похититель велосипедов: под Новосибирском 18-летний парень украл 12 великов
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#Алина Шефер#Кража#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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