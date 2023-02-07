Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
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В субботу, 11 февраля, на лыжной базе имени Алика Тульского в Академгородке в 41 раз будет дан старт лыжным гонкам "Лыжня России". Для удобства участников соревнований ОАО "Экспресс-пригород" выделит специальный электропоезд. В 8:58 состав отправляется со станции "Новосибирск-Восточный" и прибывает на станцию "Сеятель" в 10:00. Там спортсменов будут ждать три автобуса, которые доставят их к месту соревнований. После завершения спортивной программы эти автобусы отвезут всех желающих до "Сеятеля". В обратном направлении электропоезд пойдет в 14:30.
Еще до официального старта состязаний (церемония торжественного открытия начнется в 11:40) дети 6-8 лет выйдут на дистанцию 500 метров.
"Это всегда проходит мило и интересно. С детьми же побегут такие наши знаменитые маскоты, как Снеговик хоккейной команды "Сибирь", Лось нашей волейбольной команды и Медведь нашей баскетбольной команды, ну и конечно символ новогодней столицы Снежная баба", - сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в ходе аппаратного совещания в муниципалитете 7 февраля.
Наиболее массовыми станут дистанции 5 и 10 километров, традиционно будет организован старт на так называемой "дистанции лидеров". В этом году ее длина составит 2130 метров в честь грядущего 130-летия Новосибирска. Здесь на лыжню выйдут губернатор Новосибирской области Андрей Травников, министр спорта региона Сергей Ахапов и представители крупных новосибирских компаний.