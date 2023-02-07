В субботу, 11 февраля, на лыжной базе имени Алика Тульского в Академгородке в 41 раз будет дан старт лыжным гонкам "Лыжня России". Для удобства участников соревнований ОАО "Экспресс-пригород" выделит специальный электропоезд. В 8:58 состав отправляется со станции "Новосибирск-Восточный" и прибывает на станцию "Сеятель" в 10:00. Там спортсменов будут ждать три автобуса, которые доставят их к месту соревнований. После завершения спортивной программы эти автобусы отвезут всех желающих до "Сеятеля". В обратном направлении электропоезд пойдет в 14:30.