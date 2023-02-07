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Posted Сегодня, 03:52

Published Сегодня, 03:52

Modified Сегодня, 03:55

Updated Сегодня, 03:55

Под Новосибирском из-за вспыхнувшего телевизора погиб пенсионер

7 февраля 2023, 03:52
Фото: 1MI
Пожилой мужчина погиб при пожаре в частом доме в Новосибирской области. В ГУ МЧС региона предполагают, что к трагедии привело короткое замыкание телевизора.

Возгорание произошло в доме на улице Щетинкина в городе Барабинск вечером 5 февраля. Пожарные приехали за 6 минут, но спасти хозяина все равно не успели.

«Горящий дом потушили за 11 минут. Во время разбора конструкций нашли тело мужчины. Ему было 62 года. Предварительно, загорелся телевизор, когда он спал», - сообщает пресс-секретарь ведомства Артем Щербаков.

Причину пожара дознаватели до сих пор устанавливают. По первой версии всему виной короткое замыкание телевизора.

#Алина Шефер#Пожар#Погиб#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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