«Тяжело дышал»: ВАЗ задавил мужчину на Богдана Хмельницкого в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Трагедия произошла вечером 6 февраля возле гипермаркета «Колорлон» на улице Богдана Хмельницкого. Водитель на ВАЗ-2106 переехал проходящего мимо сибиряка.
«Он несколько минут был в сознании, тяжело дышал. Все пытались помочь, вызвали скорую, но до ее приезда мужчина скончался», - рассказали Atas.info свидетели ДТП.
Они отмечают, что бригада скорой и инспекторы ДПС приехали на место трагедии в считанные минуты. Однако пешеход получил сильнейшие травмы, что спасти его было уже невозможно.
Напомним, в конце прошлого года трое молодых сибиряков разбились в ДТП на трассе под Новосибирском. В них въехал грузовик.