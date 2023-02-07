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Posted Сегодня, 04:18

Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 04:22

Updated Сегодня, 04:22

«Тяжело дышал»: ВАЗ задавил мужчину на Богдана Хмельницкого в Новосибирске

7 февраля 2023, 04:18
Фото: Инцидент Новосибирск/ВК
Пешеход погиб при ДТП с ВАЗ в Новосибирске

В Новосибирске водитель ВАЗ насмерть сбил пешехода на Богдана Хмельницкого

Пешеход погиб под колесами отечественной «шестерки» в Новосибирске. Об этом рассказали очевидцы.

Трагедия произошла вечером 6 февраля возле гипермаркета «Колорлон» на улице Богдана Хмельницкого. Водитель на ВАЗ-2106 переехал проходящего мимо сибиряка.

«Он несколько минут был в сознании, тяжело дышал. Все пытались помочь, вызвали скорую, но до ее приезда мужчина скончался», - рассказали Atas.info свидетели ДТП.

Они отмечают, что бригада скорой и инспекторы ДПС приехали на место трагедии в считанные минуты. Однако пешеход получил сильнейшие травмы, что спасти его было уже невозможно.

Напомним, в конце прошлого года трое молодых сибиряков разбились в ДТП на трассе под Новосибирском. В них въехал грузовик.

Три человека на ВАЗ разбились насмерть в ДТП с фурой в Новосибирской области
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#Алина Шефер#Пешеход#ДТП#Погиб#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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