В Новосибирске мужчина пытался взять кредит по чужому паспорту

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Инцидент произошел в одном из банков на улице Гоголя. В отделение пришел 28-летний сибиряк, который пытался получить крупный заем, указывая чужие данные.
«Мужчина показывал чужой паспорт и указывал несуществующее место работы. Сотрудники банка нажали на сигнал тревоги. В течение трех минут приехали бойцы, которые его задержали и доставили в полицию», - рассказала пресс-секретарь Росгвардии Ольга Табатчикова.
В ГУ МВД Новосибирска добавили, что в отношении сибиряка возбудили уголовное дело о мошенничестве. Ранее он не был судим.
Напомним, ранее иногородний мужчина пытался ограбить банк на левом берегу Новосибирска. Но у него ничего не вышло - испугался кассира.