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Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

В Новосибирске мужчина пытался взять кредит по чужому паспорту

7 февраля 2023, 06:07
Фото: 1MI
Новосибирец пытался с чужим паспортом получить кредит
Житель Новосибирска пытался оформить кредит на 200 тысяч рублей, используя чужой паспорт. Банковские сотрудники вызвали бойцов Росгвардии.

Инцидент произошел в одном из банков на улице Гоголя. В отделение пришел 28-летний сибиряк, который пытался получить крупный заем, указывая чужие данные.

«Мужчина показывал чужой паспорт и указывал несуществующее место работы. Сотрудники банка нажали на сигнал тревоги. В течение трех минут приехали бойцы, которые его задержали и доставили в полицию», - рассказала пресс-секретарь Росгвардии Ольга Табатчикова.

В ГУ МВД Новосибирска добавили, что в отношении сибиряка возбудили уголовное дело о мошенничестве. Ранее он не был судим.

Напомним, ранее иногородний мужчина пытался ограбить банк на левом берегу Новосибирска. Но у него ничего не вышло - испугался кассира.

Ограбление банка в Новосибирске: вора своим спокойствием отпугнула кассир
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#Алина Шефер#Кредит#Мошенничество#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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