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Posted Сегодня, 04:02

Published Сегодня, 04:02

Modified Сегодня, 04:06

Updated Сегодня, 04:06

В Новосибирске огромная сосулька упала на голову женщине на Геодезической

7 февраля 2023, 04:02
Фото: 1MI
Глыба льда обрушилась на женщину с высоты в Новосибирске
Жительница Новосибирска попала в больницу после схода наледи ей на голову. Об этом инциденте рассказал глава департамента по ЧС мэрии Сергей Куценко 7 февраля.

Это произошло на улице Геодезическая, 1. Глыба льда упала с 5 этажа дома на сибирячку.

«Женщина находится в больнице с травмой головы. Наледь сошла с крыши балкона. Разбираемся сейчас в обстоятельствах произошедшего», - заявил Куценко.

Также он напомнил о другом инциденте, который произошел на улице Власова. Два рабочих упали с крыши во время чистки снега.

Мужчины сейчас в больнице с переломами. Следователи начали расследование этого случая.

Двое рабочих упали с крыши в Новосибирске при уборке снега
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#Алина Шефер#Снег#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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