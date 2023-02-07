В Новосибирске огромная сосулька упала на голову женщине на Геодезической

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Это произошло на улице Геодезическая, 1. Глыба льда упала с 5 этажа дома на сибирячку.
«Женщина находится в больнице с травмой головы. Наледь сошла с крыши балкона. Разбираемся сейчас в обстоятельствах произошедшего», - заявил Куценко.
Также он напомнил о другом инциденте, который произошел на улице Власова. Два рабочих упали с крыши во время чистки снега.
Мужчины сейчас в больнице с переломами. Следователи начали расследование этого случая.