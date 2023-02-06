В Новосибирске двое рабочих сорвались с крыши, когда чистили снег, о чем сообщил глава ГУ МЧС по региону Виктор Орлов на оперативном совещании в правительстве 6 февраля 2023 года.

Как уточнил Виктор Орлов, инцидент произошел в Калининском районе Новосибирска. 5 февраля рабочие чистили крышу от снега на одном из зданий социального назначения. В один момент двое рабочих сорвались. Они госпитализированы в больницу. Характер полученных травм не уточняется. Также руководитель ведомства уточнил, что за прошедшую неделю было очищено более 2 тысяч крыш зданий различного назначения. «Риск возникновения ЧС, связанный с возможным обрушением конструкций, а также снегом и наледью, чрезвычайно высок», - сказал Виктор Орлов. Так, 1 февраля в Ленинском районе Новосибирска в результате схода снежной массы с крыши дома пострадал один человек. Он госпитализирован в больницу. Расчистят или растает: в мэрии рассказали, когда в Новосибирске исчезнут сугробы Узнать подробнее Напомним, что ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал убрать снег с дорог до конца недели.