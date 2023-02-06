Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
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Updated Сегодня, 03:50
Как уточнил Виктор Орлов, инцидент произошел в Калининском районе Новосибирска. 5 февраля рабочие чистили крышу от снега на одном из зданий социального назначения.
В один момент двое рабочих сорвались. Они госпитализированы в больницу. Характер полученных травм не уточняется.
Также руководитель ведомства уточнил, что за прошедшую неделю было очищено более 2 тысяч крыш зданий различного назначения.
«Риск возникновения ЧС, связанный с возможным обрушением конструкций, а также снегом и наледью, чрезвычайно высок», - сказал Виктор Орлов.
Так, 1 февраля в Ленинском районе Новосибирска в результате схода снежной массы с крыши дома пострадал один человек. Он госпитализирован в больницу.
Напомним, что ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал убрать снег с дорог до конца недели.