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Published Сегодня, 03:46

Modified Сегодня, 03:50

Updated Сегодня, 03:50

Двое рабочих упали с крыши в Новосибирске при уборке снега

6 февраля 2023, 03:46
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Рабочие в больнице
В Новосибирске двое рабочих сорвались с крыши, когда чистили снег, о чем сообщил глава ГУ МЧС по региону Виктор Орлов на оперативном совещании в правительстве 6 февраля 2023 года.

Как уточнил Виктор Орлов, инцидент произошел в Калининском районе Новосибирска. 5 февраля рабочие чистили крышу от снега на одном из зданий социального назначения.

В один момент двое рабочих сорвались. Они госпитализированы в больницу. Характер полученных травм не уточняется.

Также руководитель ведомства уточнил, что за прошедшую неделю было очищено более 2 тысяч крыш зданий различного назначения.

«Риск возникновения ЧС, связанный с возможным обрушением конструкций, а также снегом и наледью, чрезвычайно высок», - сказал Виктор Орлов.

Так, 1 февраля в Ленинском районе Новосибирска в результате схода снежной массы с крыши дома пострадал один человек. Он госпитализирован в больницу.

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Напомним, что ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал убрать снег с дорог до конца недели. 

#Эмилия Губарева#Снег#Уборка снега#Происшествия#Город#Новосибирск
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