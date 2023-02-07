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Posted Сегодня, 01:36

Published Сегодня, 01:36

Modified Сегодня, 01:38

Updated Сегодня, 01:38

В Новосибирской области произошел резкий скачок цен на гробы

7 февраля 2023, 01:36
Фото: 1MI
В Новосибирской области почти самые дорогие гробы в Сибири
Гробы подорожали в Новосибирской области на 23,8% за последний год. Скачок цен наблюдается по всей Сибири.

Как пишет агентство «ФедералПресс», стоимость гроба в нашем регионе сейчас составляет в среднем  5 715 рублей. Дороже только в Хакасии и Тыве.

А вот в Томске гробы самые дешевые – около 3 000 рублей. При этом такая цена установилась после повышения на 57% в 2022 году.

У соседей из Иркутской области стоимость гробов поднялась почти на 7%. В Омске произошло практически аналогичное.  

В целом, за 10 лет гробы подорожали в Сибири в 2,3 раза. С чем это связано не уточняется.

#Алина Шефер#Гроб#Цены#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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