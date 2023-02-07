В Новосибирской области произошел резкий скачок цен на гробы

Posted Сегодня, 01:36
Published Сегодня, 01:36
Modified Сегодня, 01:38
Updated Сегодня, 01:38
Как пишет агентство «ФедералПресс», стоимость гроба в нашем регионе сейчас составляет в среднем 5 715 рублей. Дороже только в Хакасии и Тыве.
А вот в Томске гробы самые дешевые – около 3 000 рублей. При этом такая цена установилась после повышения на 57% в 2022 году.
У соседей из Иркутской области стоимость гробов поднялась почти на 7%. В Омске произошло практически аналогичное.
В целом, за 10 лет гробы подорожали в Сибири в 2,3 раза. С чем это связано не уточняется.