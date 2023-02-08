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Posted Сегодня, 05:09

Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

Массовое ДТП с фурой вызвало затор на Бугринском мосту в Новосибирске

8 февраля 2023, 05:09
Фото: АСТ-54/ВК
Массовое ДТП собрало пробку на Бугринском мосту в Новосибирске
Три легковушки и грузовик столкнулись на Бугринском мосту в Новосибирске 8 февраля. Авария спровоцировала крупный дорожный коллапс.

Как рассказали Atas.info проезжающие мимо водители, фуру занесло на переправе и в нее поочередно врезались две «Тойоты» и «Хонда». Одна из иномарок даже задымилась.

«Люди начали выходить из машин и бежать на помощь. Автомобили сильно покорежило, заклинило у одного двери, что пришлось выбивать крепким мужикам. Все звонили в скорую и ГАИ», - сообщили очевидцы.

На Бугринском мосту образовалась серьезная пробка из-за ДТП. Даже сейчас там до сих пор заблокировано движение, хотя авария произошла еще утром.

Фото: 2ГИС

О пострадавших еще не сообщали.

#ДТП#Пробка#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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