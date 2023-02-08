Массовое ДТП с фурой вызвало затор на Бугринском мосту в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Как рассказали Atas.info проезжающие мимо водители, фуру занесло на переправе и в нее поочередно врезались две «Тойоты» и «Хонда». Одна из иномарок даже задымилась.
«Люди начали выходить из машин и бежать на помощь. Автомобили сильно покорежило, заклинило у одного двери, что пришлось выбивать крепким мужикам. Все звонили в скорую и ГАИ», - сообщили очевидцы.
На Бугринском мосту образовалась серьезная пробка из-за ДТП. Даже сейчас там до сих пор заблокировано движение, хотя авария произошла еще утром.
О пострадавших еще не сообщали.