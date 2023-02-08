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Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

В Новосибирске ищут женщину-барахольщицу с невнятной речью

8 февраля 2023, 09:26
Фото: Лиза Алерт/ВК
Волонтеры уже 4 месяц ищут пропавшую женщину в Новосибирске
Осенью 2022 года в Новосибирске без вести пропала женщина с особенностями развития. Волонтеры ищут людей, которые могли где-либо видеть сибирячку.

Как рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт», у 49-летней Галины Хасенко проблемы с памятью и со здоровьем в целом. Она не ориентируется в пространстве и невнятно разговаривает.

«Женщина часто пропадала, но ее всегда находили, а в этот раз поиски затянулись на несколько месяцев. Она пропала 25 ноября. Сибирячка носит с собой множество сумок, вещи», - отметила руководитель отряда Алеся Яблонских.

Последний раз Галину видели в Дзержинском районе города – там она проживает. Сейчас о ее местоположении никто не знает, как и то, в чем она одета.

Рост пропавшей 168 см, худая, у нее черные волосы и голубые глаза.

#Алина Шефер#Пропала#Лиза Алерт#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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