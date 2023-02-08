В Новосибирске ищут женщину-барахольщицу с невнятной речью

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Как рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт», у 49-летней Галины Хасенко проблемы с памятью и со здоровьем в целом. Она не ориентируется в пространстве и невнятно разговаривает.
«Женщина часто пропадала, но ее всегда находили, а в этот раз поиски затянулись на несколько месяцев. Она пропала 25 ноября. Сибирячка носит с собой множество сумок, вещи», - отметила руководитель отряда Алеся Яблонских.
Последний раз Галину видели в Дзержинском районе города – там она проживает. Сейчас о ее местоположении никто не знает, как и то, в чем она одета.
Рост пропавшей 168 см, худая, у нее черные волосы и голубые глаза.