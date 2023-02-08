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Published Сегодня, 03:02

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Updated Сегодня, 03:05

В Новосибирске назвали вакансии с самой высокой зарплатой в феврале 2023

8 февраля 2023, 03:02
Фото: 1MI
Названы вакансии с самой высокой зарплатой в Новосибирске
Новосибирцам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях в феврале 2023 года. Среди прочих популярностью пользуется производитель работ, сообщает сервис «‎Работа.ру»‎.

Производителю работ в Новосибирской области готовы платить 160 000 рублей. Кандидат должен иметь образование по строительной специальности – не ниже среднего. Ему предстоит вести контроль на стройобъектах, составлять отчеты.

Следом идет вакансия картографа в центре беспилотных технологий. Зарплата составит 150 000 рублей. Соискатель должен знать программу AutoCAD. Ему предстоит вести съемку с высоты птичьего полета, а потом создавать на основе кадров топографический план.

Чуть меньше, 120 000 рублей, получает глава отдела трейд-маркетинга. Ищут человека с большим опытом работы, высшим образованием. От него требуют следить за рынком и заниматься наружной рекламой.

Примечательно, что аналогично может зарабатывать механизатор в Маслянино и менеджер в банке.

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#Алина Шефер#Вакансии#Зарплаты#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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