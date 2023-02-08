В Новосибирске назвали вакансии с самой высокой зарплатой в феврале 2023

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
Производителю работ в Новосибирской области готовы платить 160 000 рублей. Кандидат должен иметь образование по строительной специальности – не ниже среднего. Ему предстоит вести контроль на стройобъектах, составлять отчеты.
Следом идет вакансия картографа в центре беспилотных технологий. Зарплата составит 150 000 рублей. Соискатель должен знать программу AutoCAD. Ему предстоит вести съемку с высоты птичьего полета, а потом создавать на основе кадров топографический план.
Чуть меньше, 120 000 рублей, получает глава отдела трейд-маркетинга. Ищут человека с большим опытом работы, высшим образованием. От него требуют следить за рынком и заниматься наружной рекламой.
Примечательно, что аналогично может зарабатывать механизатор в Маслянино и менеджер в банке.