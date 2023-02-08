В Новосибирске первый матч в новом ЛДС состоится 21 февраля

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
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Updated Сегодня, 08:18
Как пишет «Коммерсант», первый матч будет тестовым. Поучаствуют в нем правоохранители. За игрой проследят их коллеги.
Обычные горожане, в том числе болельщики, хотели знать одно - когда состоится первая игра на новой арене. Тестовая пройдет в конце февраля, но без участия нашей хоккейной команды.
В новом ЛДС сотрудники силовых структур отпразднуют День защитника Отечества. Это традиционное состязание.
Напомним, открытие нового ледового дворца спорта на левом берегу Новосибирска - это самое долгожданное и громкое событие 2023 года. Его начали возводить к МЧМ по хоккею и обещали сдать в эксплуатацию до конца прошлого года, но сроки периодически сдвигались по разным причинам.