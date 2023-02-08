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Posted Сегодня, 08:06

Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

В Новосибирске первый матч в новом ЛДС состоится 21 февраля

8 февраля 2023, 08:06
Фото: atas.info
Названа дата первого хоккейного матча в новом ЛДС в Новосибирске
Впервые на новой ледовой арене в Новосибирске сыграют в хоккей 21 февраля 2023 года. До этого дня рабочие будут тестировать оборудование.

Как пишет «Коммерсант», первый матч будет тестовым. Поучаствуют в нем правоохранители. За игрой проследят их коллеги.

Обычные горожане, в том числе болельщики, хотели знать одно - когда состоится первая игра на новой арене. Тестовая пройдет в конце февраля, но без участия нашей хоккейной команды.

В новом ЛДС сотрудники силовых структур отпразднуют День защитника Отечества. Это традиционное состязание.

Напомним, открытие нового ледового дворца спорта на левом берегу Новосибирска - это самое долгожданное и громкое событие 2023 года. Его начали возводить к МЧМ по хоккею и обещали сдать в эксплуатацию до конца прошлого года, но сроки периодически сдвигались по разным причинам.

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#Хоккей#Алина Шефер#ЛДС#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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