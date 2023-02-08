В Новосибирске первый матч в новом ЛДС состоится 21 февраля

Напомним, открытие нового ледового дворца спорта на левом берегу Новосибирска - это самое долгожданное и громкое событие 2023 года. Его начали возводить к МЧМ по хоккею и обещали сдать в эксплуатацию до конца прошлого года, но сроки периодически сдвигались по разным причинам.