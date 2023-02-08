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Posted Сегодня, 04:38

Published Сегодня, 04:38

Modified Сегодня, 04:41

Updated Сегодня, 04:41

В Новосибирске водитель снегоуборочной техники не пропустил скорую

8 февраля 2023, 04:38
Фото: 1MI
Снегоуборщик не позволил проехать карете скорой помощи в Новосибирске
Снегоуборщик не уступил дорогу карете скорой помощи в Новосибирске. Очевидцев возмутил поступок водителя, и они пожаловались на него в ГИБДД.

Инцидент произошел в центре левого берега города 8 февраля. Мужчина за рулем снегоуборочной техники не пропустил машину фельдшеров скорой, которые спешили на вызов.

«Он якобы так тщательно убирал снег, что не стал пропускать даже скорую. Из-за габаритов, технику было невозможно объехать. Несколько минут водители перепирались, а в этом время, я думаю, врачей ждал человек, нуждающийся в срочной медицинской помощи», - рассказала свидетельница инцидента.

В ГИБДД Новосибирска уже отреагировали на это событие. Как рассказали Atas.info, снегоуборщика пытаются найти и привлечь к ответственности.

Напомним, ранее машина скорой помощи увязла в снегу в Новосибирске и опоздала на вызов к пациенту. 

Врачам скорой понадобилась помощь в Новосибирске, но не медицинская: застряли в снегу
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#Алина Шефер#Снег#Скорая#Гибдд#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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