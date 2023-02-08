В Новосибирске водитель снегоуборочной техники не пропустил скорую

Снегоуборщик не уступил дорогу карете скорой помощи в Новосибирске. Очевидцев возмутил поступок водителя, и они пожаловались на него в ГИБДД.

Инцидент произошел в центре левого берега города 8 февраля. Мужчина за рулем снегоуборочной техники не пропустил машину фельдшеров скорой, которые спешили на вызов. «Он якобы так тщательно убирал снег, что не стал пропускать даже скорую. Из-за габаритов, технику было невозможно объехать. Несколько минут водители перепирались, а в этом время, я думаю, врачей ждал человек, нуждающийся в срочной медицинской помощи», - рассказала свидетельница инцидента. В ГИБДД Новосибирска уже отреагировали на это событие. Как рассказали Atas.info, снегоуборщика пытаются найти и привлечь к ответственности. Напомним, ранее машина скорой помощи увязла в снегу в Новосибирске и опоздала на вызов к пациенту. Врачам скорой понадобилась помощь в Новосибирске, но не медицинская: застряли в снегу Узнать подробнее