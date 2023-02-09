В Новосибирске спасли мужчину после взрыва, которого объявляли погибшим

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Как рассказал начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов, одного мужчину спасли от гибели врачи в реанимации. Он серьезно пострадал при взрыве в пятиэтажке 9 февраля.
«Человека откачали в больнице. Значит сейчас, по последним данным, один погибший и 8 пострадавших», - заявил Орлов.
Также он добавил, что спасатели продолжают разбор завалов. Там могут находится еще несколько сибиряков. Одну женщину уже эвакуировали – ее придавило конструкцией здания.
Напомним, взрыв произошел утром 9 февраля на улице Линейной, 39. В результате рухнули два подъезда.