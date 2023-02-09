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Posted Сегодня, 04:17

Published Сегодня, 04:17

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

В Новосибирске спасли мужчину после взрыва, которого объявляли погибшим

9 февраля 2023, 04:17
Фото: atas.info
Медики вызволили с того света одного жильца дома, которого завалило при взрыве
Медикам удалось откачать жильца взорвавшегося дома на Линейной в Новосибирске. Ранее он попал в список погибших.

Как рассказал начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов, одного мужчину спасли от гибели врачи в реанимации. Он серьезно пострадал при взрыве в пятиэтажке 9 февраля.

«Человека откачали в больнице. Значит сейчас, по последним данным, один погибший и 8 пострадавших», - заявил Орлов.

Также он добавил, что спасатели продолжают разбор завалов. Там могут находится еще несколько сибиряков. Одну женщину уже эвакуировали – ее придавило конструкцией здания.

Напомним, взрыв произошел утром 9 февраля на улице Линейной, 39. В результате рухнули два подъезда.

 

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#Пожар#Дом#ЧП#Взрыв дома на ул. Линейной#Алина Шефер#Взрыв#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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