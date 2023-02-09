В Новосибирске взрывная волна выбила стекла в соседнем доме на Линейной

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Напомним, утром 9 февраля в Новосибирске в пятиэтажном доме на улице Линейной, 39 прогремел сильнейший взрыв. ЧП спровоцировала утечка газа. Частично обвалились два подъезда.
Судя по фотографиям, сделанным корреспондентом Atas.info, взрыв причинил ущерб не только жильцам дома №39, но и их соседям. Под окнами соседних домов разбросаны стекла и москитные сетки – их выбило взрывной волной.
Кроме того, разбиты стекла на балконах квартир по улицам Линейная, 37 и 39/1. В придачу у них отключили электричество на время спасательных работ.
Мэрия Новосибирска сейчас оказывает помощь всем пострадавшим при взрыве. Для них открыли пункт обогрева в школе № 85 по адресу: Красный проспект, 83/1.