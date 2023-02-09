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Published Сегодня, 05:07

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

В Новосибирске взрывная волна выбила стекла в соседнем доме на Линейной

9 февраля 2023, 05:07
Фото: atas.info
Окна выбило в домах, соседних от взорвавшегося в Новосибирске.
После взрыва газа в доме на Линейной в Новосибирске без окон остались соседи. Москитные сетки и стекла выбило ударной волной.

Напомним, утром 9 февраля в Новосибирске в пятиэтажном доме на улице Линейной, 39 прогремел сильнейший взрыв. ЧП спровоцировала утечка газа. Частично обвалились два подъезда.

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Судя по фотографиям, сделанным корреспондентом Atas.info, взрыв причинил ущерб не только жильцам дома №39, но и их соседям. Под окнами соседних домов разбросаны стекла и москитные сетки – их выбило взрывной волной.

 

Кроме того, разбиты стекла на балконах квартир по улицам Линейная, 37 и 39/1. В придачу у них отключили электричество на время спасательных работ.

Мэрия Новосибирска сейчас оказывает помощь всем пострадавшим при взрыве. Для них открыли пункт обогрева в школе № 85 по адресу: Красный проспект, 83/1.

#Происшествия#Взрыв#Взрыв дома на ул. Линейной#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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