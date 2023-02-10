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Новосибирец застрелил жену на глазах у дочери, а потом лежал в психбольнице

10 февраля 2023, 07:47
Фото: 1MI
В Новосибирске осудят мужчину, убившего на глазах у дочери жену

Новосибирец из ревности застрелил жену на глазах у дочери

Жителя Новосибирской области снова будут судить за убийство жены. Он застрелил ее на глазах у дочери и за это его поместили в психбольницу.

Трагедия произошла в селе Дубровино Новосибирской области осенью 2019 года. Мужчина перебрал с алкоголем, находясь дома на Красноармейской, 57, и поругался с супругой. Из ревности он выстрелил в нее из ружья – это видела их маленькая дочь.

Сибиряк попал под суд, как сообщает прокуратура, и в ноябре 2020 года его принудительно отправили на лечение в стационар психбольницы. Диагностировали психическое расстройство.

После выписки в августе 2022 года Мошковский районный суд передал дело в отношении преступника следователям. Его ждет очередной суд.

 

#Алина Шефер#Убийство#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область
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