Новосибирец застрелил жену на глазах у дочери, а потом лежал в психбольнице

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 08:00
Трагедия произошла в селе Дубровино Новосибирской области осенью 2019 года. Мужчина перебрал с алкоголем, находясь дома на Красноармейской, 57, и поругался с супругой. Из ревности он выстрелил в нее из ружья – это видела их маленькая дочь.
Сибиряк попал под суд, как сообщает прокуратура, и в ноябре 2020 года его принудительно отправили на лечение в стационар психбольницы. Диагностировали психическое расстройство.
После выписки в августе 2022 года Мошковский районный суд передал дело в отношении преступника следователям. Его ждет очередной суд.