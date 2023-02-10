Новосибирец застрелил жену на глазах у дочери, а потом лежал в психбольнице

Трагедия произошла в селе Дубровино Новосибирской области осенью 2019 года. Мужчина перебрал с алкоголем, находясь дома на Красноармейской, 57, и поругался с супругой. Из ревности он выстрелил в нее из ружья – это видела их маленькая дочь.