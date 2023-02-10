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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

В Новосибирске медики борются за жизнь трех пострадавших при взрыве в доме

10 февраля 2023, 11:25
Фото: atas.info
Стало известно о состоянии трех пострадавших при взрыве газа в Новосибирске
Три жильца взорвавшегося дома на Линейной, 39 находятся в Новосибирской областной больнице. Об их состоянии рассказала замглавврач Елена Стрельцова.

Напомним, из-за утечки газа частично обрушился жилой дом на улице Линейной 9 февраля. Погибли 13 человек, пострадали 21, из которых трое сейчас в реанимации – это мужчина, а также женщина с сыном-подростком.

«Сейчас медики спасают троих пострадавших. Они поступили к нам через 1-2 после трагедии. Мужчина в удовлетворительном состоянии. Мама и мальчик в тяжелом. У них переломы и ожоги», - рассказала на пресс-конференции Стрельцова.

При этом заместитель главврача больницы отметила, что по женщине видна положительная динамика. Она уже отключена от ИВЛ. Ожоги у ее сына сильнее – до 12% тела.

В реанимации они пробудут до понедельника, потом переведут в общую палату. Их выпишут только через 2 недели.

Напомним, анее стало известно, что при взрыве газа в доме в Новосибирске погиб маленький ребенок со своей мамой.

Женщина из Новосибирска погибла вместе с дочерью при взрыве в день рождения
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#Взрыв#Взрыв дома на ул. Линейной#Дети#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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