В Новосибирске медики борются за жизнь трех пострадавших при взрыве в доме

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Напомним, из-за утечки газа частично обрушился жилой дом на улице Линейной 9 февраля. Погибли 13 человек, пострадали 21, из которых трое сейчас в реанимации – это мужчина, а также женщина с сыном-подростком.
«Сейчас медики спасают троих пострадавших. Они поступили к нам через 1-2 после трагедии. Мужчина в удовлетворительном состоянии. Мама и мальчик в тяжелом. У них переломы и ожоги», - рассказала на пресс-конференции Стрельцова.
При этом заместитель главврача больницы отметила, что по женщине видна положительная динамика. Она уже отключена от ИВЛ. Ожоги у ее сына сильнее – до 12% тела.
В реанимации они пробудут до понедельника, потом переведут в общую палату. Их выпишут только через 2 недели.
Напомним, анее стало известно, что при взрыве газа в доме в Новосибирске погиб маленький ребенок со своей мамой.