Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
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Updated Сегодня, 06:30
Всего 146 детей до года умерли в Новосибирской области в 2022 году, такой же показатель смертности был и в предыдущем 2021 году. Область занимает первое место в антирейтинге показателей младенческой смертности в Сибири, на втором месте Красноярский край, где до года умерло 137 младенцев. Третье место с печальной статистикой у Иркутской области, где в 2022 году умерло 120 младенцев.
Наименьшее количество смертей детей до года в 2022 году зафиксировано в Хакасии - 28 смертей, Республике Тыва - 27 и Республике Алтай - 24. Но и показатели рождаемости в этих регионах в несколько раз ниже, чем в Новосибирской области. Для сравнения в Новосибирской области в 2022 году родилось 26976 человек, в Хакасии - 5031 человек, в Республике Алтай - 2808 человек, в Республике Тыва - 5997 человек.
Важно рассматривать показатели смертности в соотношении с показателем рождаемости. Если говорить о показателях младенческой смертности на 1000 новорожденных, то тут Красноярский край с показателем 6,8 смертей детей до года на 1000 новорожденных обгоняет Новосибирскую область, где этот показатель составляет 5,4.
Как пояснили в Минздраве основной причиной младенческой смертности являются внутриутробные инфекции и врожденные пороки развития, несовместимые с жизнью. Также ряд смертей детей до года происходит дома по внешним причинам.
В 2022 году в Новосибирской области зарегистрирован случай заражения младенца клещевым энцефалитом. Инфекция попала в организм ребенка через некипяченое козье молоко.