Наименьшее количество смертей детей до года в 2022 году зафиксировано в Хакасии - 28 смертей, Республике Тыва - 27 и Республике Алтай - 24. Но и показатели рождаемости в этих регионах в несколько раз ниже, чем в Новосибирской области. Для сравнения в Новосибирской области в 2022 году родилось 26976 человек, в Хакасии - 5031 человек, в Республике Алтай - 2808 человек, в Республике Тыва - 5997 человек.