Оставшиеся целыми крайние подъезды на Линейной в любой момент могут обрушиться в любой момент. Поэтому время пребывания в квартирах сокращено до минимума, в некоторые квартиры уже не пускают. Семья с пятого этажа, квартиры расположенной рядом с разрушенной частью дома, наняла автовышку, чтобы забрать ценные вещи. Извлечь вещи из квартиры семье помогли спасатели.