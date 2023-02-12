Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Оставшиеся целыми крайние подъезды на Линейной в любой момент могут обрушиться в любой момент. Поэтому время пребывания в квартирах сокращено до минимума, в некоторые квартиры уже не пускают. Семья с пятого этажа, квартиры расположенной рядом с разрушенной частью дома, наняла автовышку, чтобы забрать ценные вещи. Извлечь вещи из квартиры семье помогли спасатели.
В первую очередь люди забирают документы, ценности, кто-то успел вынести небольшую технику, компьютеры и даже телевизоры, зимнюю одежду и обувь.
На данный момент дом огорожен, все проходы охраняет полиция, у дома дежурят спасатели и волонтеры.