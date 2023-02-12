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Posted Сегодня, 09:15

Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

Оставшиеся целыми крайние подъезды на Линейной в любой момент могут обрушиться

12 февраля 2023, 09:15
Фото: atas.info
Взрыв на Линейной 39 произошел в 7.40 утра 9 февраля, погибло 13 человек

Появился риск обрушения оставшихся целыми подъездов после взрыва газа в Новосибирске

На следующий после взрыва день спасатели начали запускать жильцов уцелевших подъездов дома на Линейной, 39 в квартиры, чтобы забрать ценные вещи. Одновременно могли зайти лишь несколько человек в сопровождении сотрудников МЧС. На стенах дома появились новые трещины, риск обрушения повышается.

Оставшиеся целыми крайние подъезды на Линейной в любой момент могут обрушиться в любой момент. Поэтому время пребывания в квартирах сокращено до минимума, в некоторые квартиры уже не пускают. Семья с пятого этажа, квартиры расположенной рядом с разрушенной частью дома, наняла автовышку, чтобы забрать ценные вещи. Извлечь вещи из квартиры семье помогли спасатели.

В первую очередь люди забирают документы, ценности, кто-то успел вынести небольшую технику, компьютеры и даже телевизоры, зимнюю одежду и обувь. 

Штабу на месте взрыва в Новосибирске требуется волонтерская помощь
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На данный момент дом огорожен, все проходы охраняет полиция, у дома дежурят спасатели и волонтеры.

#Ольга Храмушкина#Взрыв#ЧП#Дом#Общество#Происшествия#Взрыв дома на ул. Линейной#Новосибирск#Новосибирская область
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