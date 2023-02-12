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Posted Сегодня, 02:46

Published Сегодня, 02:46

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

Штабу на месте взрыва в Новосибирске требуется волонтерская помощь

12 февраля 2023, 02:46
Фото: atas.info
Дом оцеплен и постоянно охраняется, так как существует риск обрушения.

Волонтерам, работающим на месте взрыва в Новосибирске, требуется помощь и продукты

Пункт обогрева для пострадавших при взрыве был организован в школе №85. В первые дни после взрыва там было организовано горячее питание для пострадавших, 10 февраля заработал консультационный центр. Сейчас пункт используется для обогрева сотрудниками, охраняющими порядок на территории после взрыва.

О необходимости помощи для действия пункта обогрева рассказал руководитель ПСО "Маяк". Сейчас на месте взрыва дежурят полицейские, сотрудники отрядов "Маяк" и Salus помогают устранять последствия взрыва.

Поскольку дежурство ведется круглосуточно на улице, а по ночам температура опускается ниже -30℃, экипажи часто сменяют друг друга, пункт обогрева продолжает работать. В ночной период сотрудники спецслужб размещаются в школе №85.  Для комфортных условий необходимы продукты питания - чай, кофе, а также сыр, колбаса или готовые бутерброды.

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К расследованию дела о взрыве присоединились криминалисты из Москвы.

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