Posted Сегодня, 02:46
Published Сегодня, 02:46
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
О необходимости помощи для действия пункта обогрева рассказал руководитель ПСО "Маяк". Сейчас на месте взрыва дежурят полицейские, сотрудники отрядов "Маяк" и Salus помогают устранять последствия взрыва.
Поскольку дежурство ведется круглосуточно на улице, а по ночам температура опускается ниже -30℃, экипажи часто сменяют друг друга, пункт обогрева продолжает работать. В ночной период сотрудники спецслужб размещаются в школе №85. Для комфортных условий необходимы продукты питания - чай, кофе, а также сыр, колбаса или готовые бутерброды.