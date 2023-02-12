Волонтерам, работающим на месте взрыва в Новосибирске, требуется помощь и продукты

Пункт обогрева для пострадавших при взрыве был организован в школе №85. В первые дни после взрыва там было организовано горячее питание для пострадавших, 10 февраля заработал консультационный центр. Сейчас пункт используется для обогрева сотрудниками, охраняющими порядок на территории после взрыва.