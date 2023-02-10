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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Как живет после трагедии улица Линейная в Новосибирске

10 февраля 2023, 15:07
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Цветы и игрушки несут к разрушенному дому на улице Линейная, 39 в Новосибирске.

Что происходит у дома на Линейной, 39 через день после взрыва

Сегодня спасатели закончили разбор завалов после взрыва дома на ул. Линейная, 39. В процессе разбора из-под обломков были извлечены 13 тел погибших, в том числе, двухлетний ребенок. Дом огорожен, проходы к нему охраняет полиция. Люди устроили стихийный мемориал рядом — несут цветы и игрушки.

«У меня там погибла подруга, работали вместе», — говорит женщина, оставляет цветы и просто стоит, смотрит на этот злополучный дом и плачет. Люди приходят к разрушенному дому, среди них жители окрестных домов и не только. Несут цветы и игрушки, возле дома сложился стихийный мемориал. 

Обстановка очень тяжелая, жители домов поблизости, в которых проведен газ, обсуждают, что тоже теперь боятся спать — мошенники, представлявшиеся сотрудниками «Межрегионгаз», орудовали в нескольких домах поблизости.

Двор дома на Линейной, 39 полностью огорожен железными ограждениями на большой территории и дополнительно — сигнальной лентой по периметру самого дома. Все проходы к нему охраняют полицейские, установлено видеонаблюдение за территорией.

Проживание в уцелевших подъездах дома невозможно — дом отключен от отопления, на выбитых окнах взрывной волной окнах и в проемах сохранившихся стен уже видны сосульки. Несущие конструкции нарушены после взрыва, сохраняется вероятность обрушения.

Прочность уцелевших подъездов дома на Линейной, 39 нарушена взрывом.Прочность уцелевших подъездов дома на Линейной, 39 нарушена взрывом.
Прочность уцелевших подъездов дома на Линейной, 39 нарушена взрывом.
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

Единственное, что разрешено жильцам уцелевших подъездов, пройти ненадолго в свою квартиру за ценными вещами. Взять можно только то, что можно унести в руках. Люди выносят документы, ценности, небольшую технику, ноутбуки, компьютеры, которые не успели забрать в первый день после трагедии, когда нужно было экстренно покинуть свои квартиры.

Жильцов инструктируют и запускают небольшими группами, в процессе их сопровождают спасатели. Одна группа жителей выходит, вторая заходит, так как количество людей, которые могут одновременно находиться в доме, ограничено. Пройти можно не во все квартиры. Категорически запрещено двигать мебель в квартирах, выносить тяжелые предметы, так как это может привести к обрушению — прочность сохранившихся стен дома нарушена.

Несмотря на то, что автомобильное движение на окрестных улицах ограничено, движение во дворах возле дома на Линейной, 39 очень активно — на узких улицах сложно разъехаться. Постоянно подъезжают машины — жильцы дома, вернувшиеся за вещами, спасатели и полицейские, которые сменяют друг друга.

Дом огорожен и круглосуточно охраняется полицией, зайти ненадолго можно только жителям за ценными вещами в сопровождении спасателей.Дом огорожен и круглосуточно охраняется полицией, зайти ненадолго можно только жителям за ценными вещами в сопровождении спасателей.
Дом огорожен и круглосуточно охраняется полицией, зайти ненадолго можно только жителям за ценными вещами в сопровождении спасателей.
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

Обратившиеся после трагедии жильцы дома расселены во временное жилье. «Мы обеспечили временным жильём всех, кто к нам обратился. Кто-то предпочёл уехать к родственникам или решить вопрос с жильём другим способом, но в случае необходимости мы готовы расселить и их — возможности для этого есть», — рассказал мэр Анатолий Локоть в ходе выездного совещания во временном консультационном центре, размещенном в школе №85 на Красном Проспекте 83/1.

По словам мэра, пострадавшие начали получать денежные выплаты в размере 100 тысяч рублей на семью, в соответствии со списком проживающих в доме. Эта сумма предназначена для покупки самого необходимого на первое время. Также будут выделены от 50 до 100 тысяч на человека для компенсации имущества, в зависимости от количества утраченного. Нуждающимся в реабилитации после ранений выделят от 200 до 400 тысяч рублей.

Здесь же во временном консультационном центре работает психолог, основной поток людей, которым нужна была психологическая помощь, был вчера в день трагедии.

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Мужчина и женщина, под видом сотрудников газовой службы приходившие к жителям дома на Линейной, 39, задержаны. Они предлагали проверить газовое оборудование, заменить шланги или счетчики газа, брали за свои услуги деньги. Их подозревают в причастности к трагедии. На данный момент им избрана мера пресечения в виде заключения в СИЗО на два месяца.

#Ольга Храмушкина#Взрыв#МЧС#ЧП#Общество#Город#Происшествия#Взрыв дома на ул. Линейной#Новосибирск#Новосибирская область
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