Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
«У меня там погибла подруга, работали вместе», — говорит женщина, оставляет цветы и просто стоит, смотрит на этот злополучный дом и плачет. Люди приходят к разрушенному дому, среди них жители окрестных домов и не только. Несут цветы и игрушки, возле дома сложился стихийный мемориал.
Обстановка очень тяжелая, жители домов поблизости, в которых проведен газ, обсуждают, что тоже теперь боятся спать — мошенники, представлявшиеся сотрудниками «Межрегионгаз», орудовали в нескольких домах поблизости.
Двор дома на Линейной, 39 полностью огорожен железными ограждениями на большой территории и дополнительно — сигнальной лентой по периметру самого дома. Все проходы к нему охраняют полицейские, установлено видеонаблюдение за территорией.
Проживание в уцелевших подъездах дома невозможно — дом отключен от отопления, на выбитых окнах взрывной волной окнах и в проемах сохранившихся стен уже видны сосульки. Несущие конструкции нарушены после взрыва, сохраняется вероятность обрушения.
Единственное, что разрешено жильцам уцелевших подъездов, пройти ненадолго в свою квартиру за ценными вещами. Взять можно только то, что можно унести в руках. Люди выносят документы, ценности, небольшую технику, ноутбуки, компьютеры, которые не успели забрать в первый день после трагедии, когда нужно было экстренно покинуть свои квартиры.
Жильцов инструктируют и запускают небольшими группами, в процессе их сопровождают спасатели. Одна группа жителей выходит, вторая заходит, так как количество людей, которые могут одновременно находиться в доме, ограничено. Пройти можно не во все квартиры. Категорически запрещено двигать мебель в квартирах, выносить тяжелые предметы, так как это может привести к обрушению — прочность сохранившихся стен дома нарушена.
Несмотря на то, что автомобильное движение на окрестных улицах ограничено, движение во дворах возле дома на Линейной, 39 очень активно — на узких улицах сложно разъехаться. Постоянно подъезжают машины — жильцы дома, вернувшиеся за вещами, спасатели и полицейские, которые сменяют друг друга.
Обратившиеся после трагедии жильцы дома расселены во временное жилье. «Мы обеспечили временным жильём всех, кто к нам обратился. Кто-то предпочёл уехать к родственникам или решить вопрос с жильём другим способом, но в случае необходимости мы готовы расселить и их — возможности для этого есть», — рассказал мэр Анатолий Локоть в ходе выездного совещания во временном консультационном центре, размещенном в школе №85 на Красном Проспекте 83/1.
По словам мэра, пострадавшие начали получать денежные выплаты в размере 100 тысяч рублей на семью, в соответствии со списком проживающих в доме. Эта сумма предназначена для покупки самого необходимого на первое время. Также будут выделены от 50 до 100 тысяч на человека для компенсации имущества, в зависимости от количества утраченного. Нуждающимся в реабилитации после ранений выделят от 200 до 400 тысяч рублей.
Здесь же во временном консультационном центре работает психолог, основной поток людей, которым нужна была психологическая помощь, был вчера в день трагедии.
Мужчина и женщина, под видом сотрудников газовой службы приходившие к жителям дома на Линейной, 39, задержаны. Они предлагали проверить газовое оборудование, заменить шланги или счетчики газа, брали за свои услуги деньги. Их подозревают в причастности к трагедии. На данный момент им избрана мера пресечения в виде заключения в СИЗО на два месяца.