По словам мэра, пострадавшие начали получать денежные выплаты в размере 100 тысяч рублей на семью, в соответствии со списком проживающих в доме. Эта сумма предназначена для покупки самого необходимого на первое время. Также будут выделены от 50 до 100 тысяч на человека для компенсации имущества, в зависимости от количества утраченного. Нуждающимся в реабилитации после ранений выделят от 200 до 400 тысяч рублей.