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Published Сегодня, 08:53

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Updated Сегодня, 08:55

Расследовать дело о взрыве дома в Новосибирске помогают криминалисты из Москвы

11 февраля 2023, 08:53
Фото: 1MI
Следователи из Москвы помогают новосибирскому СК
Сотрудники СКР из Москвы приехали на место взрыва газа в пятиэтажном доме в Новосибирске.

Криминалисты будут оказывать помощь новосибирским следователям в расследовании уголовного дела по факту обрушения дома на улице Линейной, 39. В тот день, 9 февраля, под завалами остались жильцы дома. Погибли 13 человек.

«Криминалисты центрального аппарата и сотрудники судебно-экспертного центра СК РФ выехали в Новосибирск по поручению А. И. Бастрыкина», - говорится на сайте СК.

Напомним, что ранее суд арестовал двух подозреваемых в деле об обрушении дома. Накануне трагедии, лжегазовщики чинили газовое оборудование. После этого в доме произошла утечка газа, а в результате взрыва обрушились два подъезда.

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#Эмилия Губарева#Взрыв#Погиб#ЧП#Дом#Пострадавшие#Происшествия#Город#Взрыв дома на ул. Линейной#Новосибирск
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