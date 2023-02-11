Расследовать дело о взрыве дома в Новосибирске помогают криминалисты из Москвы

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
Криминалисты будут оказывать помощь новосибирским следователям в расследовании уголовного дела по факту обрушения дома на улице Линейной, 39. В тот день, 9 февраля, под завалами остались жильцы дома. Погибли 13 человек.
«Криминалисты центрального аппарата и сотрудники судебно-экспертного центра СК РФ выехали в Новосибирск по поручению А. И. Бастрыкина», - говорится на сайте СК.
Напомним, что ранее суд арестовал двух подозреваемых в деле об обрушении дома. Накануне трагедии, лжегазовщики чинили газовое оборудование. После этого в доме произошла утечка газа, а в результате взрыва обрушились два подъезда.