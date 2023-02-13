atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:48

Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Новосибирцы готовы переехать на Крайний Север из-за высокой зарплаты

13 февраля 2023, 08:48
Фото: 1MI
Новосибирцы рассказали, ради чего переехали бы на Крайний Север
Жители Новосибирска готовы переехать на Крайний Север ради зарплаты в 300 000 рублей. Есть и другие причины для этого - их они назвали аналитикам «Зарплата.ру».

Почти всех респондентов (96%), как оказалось, привлекает уровень доходов в регионах Крайнего Севера. Соискателям там предлагают от 200 тысяч рублей в месяц. Есть вакансии в сфере строительства, медицины и торговли.

В опросе поучаствовали 2% людей, выросших на Крайнем Севере. Они бы хотели вернуться на родину.

Также около 30% новосибирцев отметили, что готовы переехать, если им предложат удобный график работы или другую должность. Еще их привлекает возможность карьерного роста.

При этом сибиряки не исключали, что долго бы обдумывали такие предложения, потому что им сложно променять Новосибирск на территорию с более суровым климатом.

Самый комфортный район для проживания в Новосибирске-2023 – рейтинг, мнения горожан
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Зарплата#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до 14 человек
Сегодня, 03:35
Две платёжки за мусор придут новосибирцам в марте
Сегодня, 08:55
В Новосибирске похоронят погибших при взрыве газа в доме мать с 2-летней дочкой
Сегодня, 04:35
В 4 раза вырос средний размер взятки в Новосибирской области
Сегодня, 02:36
Завершены общественные обсуждения застройки "Универсама" – жители высказались против
Вчера, 08:31
Черепно-мозговая травма: в Новосибирске 13-летняя школьница выжила, упав с 8 этажа
Сегодня, 03:50