Новосибирцы готовы переехать на Крайний Север из-за высокой зарплаты

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Почти всех респондентов (96%), как оказалось, привлекает уровень доходов в регионах Крайнего Севера. Соискателям там предлагают от 200 тысяч рублей в месяц. Есть вакансии в сфере строительства, медицины и торговли.
В опросе поучаствовали 2% людей, выросших на Крайнем Севере. Они бы хотели вернуться на родину.
Также около 30% новосибирцев отметили, что готовы переехать, если им предложат удобный график работы или другую должность. Еще их привлекает возможность карьерного роста.
При этом сибиряки не исключали, что долго бы обдумывали такие предложения, потому что им сложно променять Новосибирск на территорию с более суровым климатом.