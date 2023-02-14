Обыски начались в нескольких муниципальных учреждениях Новосибирска

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Как пишет РБК Новосибирск со ссылкой на свой источник, силовики работают сейчас в следующих муниципальных учреждениях: «Кировское», «Октябрьское», «Первомайское», «Центральное».
Процедура вероятно проходит в рамках расследования дела против главы «Транс-Логистик» Михаила Юлднова. Его подозревают в хищении средств по муниципальным контрактам.
Согласно данным «Контур.Фокус», компания занимается сухопутным транспортом. За 12 лет она заключила 17 контрактов на транспортировку отходов на сумму 9,46 млн руб.