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Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Обыски начались в нескольких муниципальных учреждениях Новосибирска

14 февраля 2023, 09:17
Фото: 1MI
Начались обыски в нескольких МКУ Новосибирска
Правоохранители пришли с обысками в несколько МКУ Новосибирска. Они могут быть связаны с уголовным делом главы «Транс-Логистик».

Как пишет РБК Новосибирск со ссылкой на свой источник, силовики работают сейчас в следующих муниципальных учреждениях: «Кировское», «Октябрьское», «Первомайское», «Центральное».

Процедура вероятно проходит в рамках расследования дела против главы «Транс-Логистик» Михаила Юлднова. Его подозревают в хищении средств по муниципальным контрактам.

Согласно данным «Контур.Фокус», компания занимается сухопутным транспортом. За 12 лет она заключила 17 контрактов на транспортировку отходов на сумму 9,46 млн руб.

#Алина Шефер#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Обыски
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