Обыски начались в нескольких муниципальных учреждениях Новосибирска

Правоохранители пришли с обысками в несколько МКУ Новосибирска. Они могут быть связаны с уголовным делом главы «Транс-Логистик».

Как пишет РБК Новосибирск со ссылкой на свой источник, силовики работают сейчас в следующих муниципальных учреждениях: «Кировское», «Октябрьское», «Первомайское», «Центральное». Процедура вероятно проходит в рамках расследования дела против главы «Транс-Логистик» Михаила Юлднова. Его подозревают в хищении средств по муниципальным контрактам. Согласно данным «Контур.Фокус», компания занимается сухопутным транспортом. За 12 лет она заключила 17 контрактов на транспортировку отходов на сумму 9,46 млн руб.