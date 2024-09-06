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Обыски

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2024
ФСБ провел обыски в госучреждении Новосибирска
В ФГБУ «Академия комфорта» 6 сентября с обыском нагрянули сотрудники ФСБ. Одного из руководителей подозревают в растрате сотен тысяч рублей.
6 сентября, 11:24
Мошенничество на 100 млн стало причиной обыска в двух новосибирских компаниях
7 мая, 08:28
2023
Силовики нагрянули с обыском в новосибирскую компанию «Русавиапром»
В компании «Русавиапром» прошли обыски, при этом правоохранительные органы и руководство компании пока не комментируют ситуацию.
3 августа 2023, 08:35
Обыски начались в нескольких муниципальных учреждениях Новосибирска
14 февраля 2023, 09:17
Обыски прошли в управлении МВД в Новосибирске
26 января 2023, 06:52
2022
В офисе компании депутата новосибирского Заксобрания Сидоренко проходят обыски
14 сентября 2022, 09:33

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