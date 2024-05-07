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Мошенничество на 100 млн. стало причиной обыска в двух новосибирских компаниях

Мошенничество на 100 млн. стало причиной обыска в двух новосибирских компаниях

7 мая 2024, 08:28
Фото: 1MI
В компаниях ООО «Маслянинское ДРСУ» и ООО «ИТС-Сибирь» проходят обыски, стало известно Atas.info из собственного источника.

Компании являются партнерами государственного учреждения «Территориальное управление автомобильных дорог» (ТУАД). Они выполняют роль как подрядчика по договору, так и субподрядчика. Источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что обыск связан с возбужденным ранее уголовным делом. Проверяется факт мошенничества в особо крупном размере. Общий ущерб может быть больше 100 млн рублей. Точный размер станет известен после завершения следственных действий.

Указанные компании оснащали техническим оборудованием пункты весового контроля на дорогах региона. Вместо указанного оборудования они поставляли более дешевое.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Обыски#ТУАД
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