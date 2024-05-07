Мошенничество на 100 млн. стало причиной обыска в двух новосибирских компаниях

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Компании являются партнерами государственного учреждения «Территориальное управление автомобильных дорог» (ТУАД). Они выполняют роль как подрядчика по договору, так и субподрядчика. Источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что обыск связан с возбужденным ранее уголовным делом. Проверяется факт мошенничества в особо крупном размере. Общий ущерб может быть больше 100 млн рублей. Точный размер станет известен после завершения следственных действий.
Указанные компании оснащали техническим оборудованием пункты весового контроля на дорогах региона. Вместо указанного оборудования они поставляли более дешевое.