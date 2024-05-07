Мошенничество на 100 млн. стало причиной обыска в двух новосибирских компаниях

Компании являются партнерами государственного учреждения «Территориальное управление автомобильных дорог» (ТУАД). Они выполняют роль как подрядчика по договору, так и субподрядчика. Источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что обыск связан с возбужденным ранее уголовным делом. Проверяется факт мошенничества в особо крупном размере. Общий ущерб может быть больше 100 млн рублей. Точный размер станет известен после завершения следственных действий.