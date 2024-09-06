ФСБ провели обыски в госучреждении Новосибирска

По данным СПАРК, ФГБУ «Академия комфорта» было зарегистрировано в Новосибирске в 2020 году. Его уставной капитал оценивают в 16,4 млн рублей. Директором компании значится Валерий Кисс. Учреждение регулярно заключает контракты с госструктурами на многомиллионные суммы. За последние 4 года в отношении организации провели 114 проверки.