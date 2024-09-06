ФСБ провели обыски в госучреждении Новосибирска

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Предполагается, что руководитель путем мошенничества переводил деньги подрядчикам за работы, которые на самом деле не выполнялись. На что были в итоге потрачены средства — неизвестно.
По данным СПАРК, ФГБУ «Академия комфорта» было зарегистрировано в Новосибирске в 2020 году. Его уставной капитал оценивают в 16,4 млн рублей. Директором компании значится Валерий Кисс. Учреждение регулярно заключает контракты с госструктурами на многомиллионные суммы. За последние 4 года в отношении организации провели 114 проверки.
Ранее под уголовное дело попал бывший чиновник мэрии Новосибирска. По данным источника Atas.Info, им стал бывший замглавы департамента ЖКХ и энергетики Владимир Ткаченко. Его подозревают в превышении своих полномочий и занятиях незаконным предпринимательством