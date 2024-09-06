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Updated Сегодня, 11:26

Возбуждено уголовное дело

ФСБ провели обыски в госучреждении Новосибирска

6 сентября 2024, 11:24
Фото: 1MI
Возбуждено уголовное дело
В ФГБУ «Академия комфорта» 6 сентября с обыском нагрянули сотрудники ФСБ. Одного из руководителей подозревают в растрате сотен тысяч рублей.

Предполагается, что руководитель путем мошенничества переводил деньги подрядчикам за работы, которые на самом деле не выполнялись. На что были в итоге потрачены средства — неизвестно.

По данным СПАРК, ФГБУ «Академия комфорта» было зарегистрировано в Новосибирске в 2020 году. Его уставной капитал оценивают в 16,4 млн рублей. Директором компании значится Валерий Кисс. Учреждение регулярно заключает контракты с госструктурами на многомиллионные суммы. За последние 4 года в отношении организации провели 114 проверки.

Ранее под уголовное дело попал бывший чиновник мэрии Новосибирска. По данным источника Atas.Info, им стал бывший замглавы департамента ЖКХ и энергетики Владимир Ткаченко. Его подозревают в превышении своих полномочий и занятиях незаконным предпринимательством

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Мошенничество#Уголовное дело#ФСБ#Обыски
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