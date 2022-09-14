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В офисе компании депутата новосибирского Заксобрания Сидоренко проходят обыски

Сегодня, 16:33
Фото: Заксобрание.нсо
В отношении депутата Заксобрания Новосибирской области Ивана Сидоренко возбудили уголовное дело о мошенничестве на сумму более 163 млн рублей. В офисе, где он является директором, проходят обыски.

Источник рассказал ТАСС, что обыски проходят в компании «Новоторг-Сиб». Все это связано с тем, что его подозревают в хищении около 2 га муниципальной земли путем подделки документов.

Напомним, что Сидоренко состоит в партии «Единая Россия» – он закончил МГИМО на менеджера со знанием иностранных языков, а также Сибирский государственный университет путей и сообщения. В настоящее время он занимает правительственную должность заместителя председателя комитета Заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.

#Криминал#Правительство#Новосибирск#Новосибирская область#Уголовное дело#Преступление#Обыски#Политика#Александр Кондратьев
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