В офисе компании депутата новосибирского Заксобрания Сидоренко проходят обыски

Напомним, что Сидоренко состоит в партии «Единая Россия» – он закончил МГИМО на менеджера со знанием иностранных языков, а также Сибирский государственный университет путей и сообщения. В настоящее время он занимает правительственную должность заместителя председателя комитета Заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.