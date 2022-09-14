В офисе компании депутата новосибирского Заксобрания Сидоренко проходят обыски

Источник рассказал ТАСС, что обыски проходят в компании «Новоторг-Сиб». Все это связано с тем, что его подозревают в хищении около 2 га муниципальной земли путем подделки документов.
Напомним, что Сидоренко состоит в партии «Единая Россия» – он закончил МГИМО на менеджера со знанием иностранных языков, а также Сибирский государственный университет путей и сообщения. В настоящее время он занимает правительственную должность заместителя председателя комитета Заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.