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Силовики нагрянули с обыском в новосибирскую компанию «Русавиапром»

3 августа 2023, 08:35
Фото: Midjourney
Обыски прошли 3 августа

В Новосибирске в компанию «Русавиапром» пришли с обысками

В компании «Русавиапром» прошли обыски, при этом правоохранительные органы и руководство компании пока не комментируют ситуацию.

Руководство компании «Русавиапром» столкнулось с внезапным обыском, проводимым представителями правоохранительных органов. Об этом сообщает НГС. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье 171 Уголовного кодекса РФ, которая касается незаконного предпринимательства.

Сотрудники компании не смогли дать СМИ комментарии из-за проблем со связью. В Сибирском управлении МВД на транспорте заявили, что не имеют информации об обысках и порекомендовали обратиться в другое ведомство. Межрегиональное следственное управление СК на транспорте также требует время для уточнения данных.

Официальный сайт компании указывает, что «Русавиапром» была создана в 2011 году с целью модернизировать отечественные самолеты. Они также были назначены производителем легкого многоцелевого самолета ТВС-2МС на территории РФ по решению Минпромторга и Минтранса.

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#Новосибирск#Общество#Обыски#Уголовное дело#Компания#Силовики#Правоохранительные органы#Эмилия Губарева
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