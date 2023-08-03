Силовики нагрянули с обыском в новосибирскую компанию «Русавиапром»

Сотрудники компании не смогли дать СМИ комментарии из-за проблем со связью. В Сибирском управлении МВД на транспорте заявили, что не имеют информации об обысках и порекомендовали обратиться в другое ведомство. Межрегиональное следственное управление СК на транспорте также требует время для уточнения данных.