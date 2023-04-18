В администрацию Куйбышевского района с обысками нагрянули силовики

Как сообщает «Сибкрай», силовики пришли с обыском к заместителю главы районной администрации Александру Стрещенко. Причиной внезапного визита следователей может быть причастность чиновника к получению фермерскими хозяйствами незаконных субсидий от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В отношении Стрещенко могло быть возбуждено уголовное дело.