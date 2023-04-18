В администрацию Куйбышевского района с обысками нагрянули силовики

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Как сообщает «Сибкрай», силовики пришли с обыском к заместителю главы районной администрации Александру Стрещенко. Причиной внезапного визита следователей может быть причастность чиновника к получению фермерскими хозяйствами незаконных субсидий от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В отношении Стрещенко могло быть возбуждено уголовное дело.
На данный момент официальных комментариев в СУ СКР Новосибирской области, а также в администрации Куйбышевского района, не дают.