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В администрацию Куйбышевского района с обысками нагрянули силовики

18 апреля 2023, 11:37
Фото: 1MI
Причины обыска пока неизвестны

В администрации Куйбышевского района проходят обыски

В администрации Куйбышевского района проходят обыски. Причины следственных действий пока не называются.

Как сообщает «Сибкрай», силовики пришли с обыском к заместителю главы районной администрации Александру Стрещенко. Причиной внезапного визита следователей может быть причастность чиновника к получению фермерскими хозяйствами незаконных субсидий от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В отношении Стрещенко могло быть возбуждено уголовное дело. 

На данный момент официальных комментариев в СУ СКР Новосибирской области, а также в администрации Куйбышевского района, не дают. 

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#Новосибирская область#Происшествия#Александр Ляхов#Обыск#Следком#Следственный комитет
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