В Новосибирске мигрант поджег 10 элитных машин гонщика на 200 млн рублей

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
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Updated Сегодня, 08:46
Мужчина 9 февраля уничтожил огромную коллекцию машин местного автогонщика Дмитрия Матвеева. В пепел превратились «Мерседесы», «Бентли», «Лексусы», «Порше» - на общую сумму 200 млн рублей.
Иностранца арестовали. На днях, 13 февраля, Заельцовский районный суд принял решение оставить его под стражей на 1 месяц 29 суток.
«Суд учел характер преступления, а также сведения о его личности. Подозреваемого поместили в СИЗО до 9 апреля», - отмечается в картотеке суда.
Напомним, ранее в Новосибирске неадекватный мужчина поджег гараж соседа из мести.