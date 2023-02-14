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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

В Новосибирске мигрант поджег 10 элитных машин гонщика на 200 млн рублей

14 февраля 2023, 08:28
Фото: 1MI
Мигранта арестовали за поджог иномарок за 20 млн рублей
Мигранта отправили в СИЗО за поджог гаража с элитными иномарками в Новосибирске. Он пробудет под стражей до суда 2 месяца.

Мужчина 9 февраля уничтожил огромную коллекцию машин местного автогонщика Дмитрия Матвеева. В пепел превратились «Мерседесы», «Бентли», «Лексусы», «Порше» - на общую сумму 200 млн рублей.

Иностранца арестовали. На днях, 13 февраля, Заельцовский районный суд принял решение оставить его под стражей на 1 месяц 29 суток.

«Суд учел характер преступления, а также сведения о его личности. Подозреваемого поместили в СИЗО до 9 апреля», - отмечается в картотеке суда.

Напомним, ранее в Новосибирске неадекватный мужчина поджег гараж соседа из мести. 

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#Алина Шефер#Автомобиль#Поджог#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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