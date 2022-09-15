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Мужчина справил нужду на машину соседа и со злости поджег гараж под Новосибирском

Сегодня, 10:21
Фото: 1MI
В Венгеровском районе Новосибирской области мужчина справил нужду на автомобиль соседа, поругался с ним и со злости сжег гараж, о чем рассказали в районном суде.

По данным ведомства, сибиряк возвращался домой, и внезапно ему приспичило справить нужду. Он не придумал ничего лучше, как сделать это на колесо соседского автомобиля. Хозяин машины это заметил и между ними произошел конфликт.

«В этот момент вышел владелец автомобиля, сделал замечание. Соседи поссорились. Мужчина дошел до дома, взял там пластиковую бутылку и вернулся к соседу. Недовольный сделанным ему замечанием сибиряк слил в бутылку бензин с соседского автомобиля, а затем поджег ее вместе с гаражом», - объяснили в Венгеровском суде.

Гараж удалось оперативно потушить, а против поджигателя возбудить дело. В итоге суд вынес сибиряку приговор в виде условного срока.

#Эмилия Каплунская#Транспорт#Город#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Криминал#2022#Уголовное дело#Суд#Автомобиль
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