Мужчина справил нужду на машину соседа и со злости поджег гараж под Новосибирском

По данным ведомства, сибиряк возвращался домой, и внезапно ему приспичило справить нужду. Он не придумал ничего лучше, как сделать это на колесо соседского автомобиля. Хозяин машины это заметил и между ними произошел конфликт.
«В этот момент вышел владелец автомобиля, сделал замечание. Соседи поссорились. Мужчина дошел до дома, взял там пластиковую бутылку и вернулся к соседу. Недовольный сделанным ему замечанием сибиряк слил в бутылку бензин с соседского автомобиля, а затем поджег ее вместе с гаражом», - объяснили в Венгеровском суде.
Гараж удалось оперативно потушить, а против поджигателя возбудить дело. В итоге суд вынес сибиряку приговор в виде условного срока.