В Новосибирске раненый боец СВО добивается статуса ветерана боевых действий

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Владимир уехал в зону спецоперации добровольцем в составе формирования ДНР. Когда получил два ранения в боях, вернулся домой на лечение и столкнулся с проблемой получения бесплатной медпомощи.
Военному пояснили, что он пока не имеет на это право так, как не заключал контракт с ВС РФ. Но ему пообещали помочь оформить нужные документы.
Сибиряку напомнили, что ранее президент России Владимир Путин поручал разработать систему помощи таким добровольцам, как наше герой Владимир. В Минобороны РФ скоро отправят запрос по поводу ситуации с сибиряком.
Напомним, в России ветераны боевых действия, включая участников СВО, получают множество льгот и ежемесячные выплаты до 4 тысяч рублей. О всех довольствиях читайте в нашем материале.