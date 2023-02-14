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Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

В Новосибирске раненый боец СВО добивается статуса ветерана боевых действий

14 февраля 2023, 09:06
Фото: 1MI
Раненный на СВО новосибирец пытается добиться статуса ветерана БД
Дважды раненный на СВО новосибирец пытается получить статус ветерана боевых действий. Об этом он рассказал во время стрима на канале Народного фронта.

Владимир уехал в зону спецоперации добровольцем в составе формирования ДНР. Когда получил два ранения в боях, вернулся домой на лечение и столкнулся с проблемой получения бесплатной медпомощи.

Военному пояснили, что он пока не имеет на это право так, как не заключал контракт с ВС РФ. Но ему пообещали помочь оформить нужные документы.

Сибиряку напомнили, что ранее президент России Владимир Путин поручал разработать систему помощи таким добровольцам, как наше герой Владимир. В Минобороны РФ скоро отправят запрос по поводу ситуации с сибиряком.

Напомним, в России ветераны боевых действия, включая участников СВО, получают множество льгот и ежемесячные выплаты до 4 тысяч рублей. О всех довольствиях читайте в нашем материале.

Все выплаты ветеранам боевых действий 2022, включая участников спецоперации
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#Алина Шефер#Участник СВО#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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