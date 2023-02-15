Нина Тарасова ранее участвовала в съемках шоу "Кондитер" с Ренатом Агзамовым. Она считает, что с Клавой у них получилось супер-шоу. В нем кондитеры будут соревноваться в мастерстве приготовления десертов, в которых все должно быть прекрасно - и вкус, и внешний вид.