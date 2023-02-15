Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
К большим премьерам большие десерты, считают в пресс-службе телеканала "Суббота!". Новосибирцы не только ждут начала нового реалити-шоу, но и с удовольствием фотографируются возле большой конфеты изо льда.
Соведущими кулинарного шоу будут шеф-кондитер Нина Тарасова и певица Клава Кока. По словам певицы, она любит сладкое, поэтому с удовольствием приняла предложение принять участие в проекте.
Нина Тарасова ранее участвовала в съемках шоу "Кондитер" с Ренатом Агзамовым. Она считает, что с Клавой у них получилось супер-шоу. В нем кондитеры будут соревноваться в мастерстве приготовления десертов, в которых все должно быть прекрасно - и вкус, и внешний вид.
Какие только формы не выбирают для своих десертов кондитеры. В период пандемии кондитер из Новосибирска сделала торт в виде короновируса.