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Posted Сегодня, 14:31

Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Новосибирцам предложили трехметровый светящийся леденец на десерт

15 февраля 2023, 14:31
Фото: пресс-служба телеканала "Суббота!"
Новосибирцы с удовольствием фотографируются у необычного арт-объекта.

Светящийся леденец диаметром три метра предложили новосибирцам

Трехметровая ледовая скульптура, подсвечивающаяся в ночное время, выросла возле концертного комплекса Маяковский. Арт-объект возведен к премьере реалити-шоу «Здравствуй, сладкий» с певицей Клавой Кокой и шеф-кондитером Ниной Тарасовой. Премьера состоится 18 февраля 2023 года.

К большим премьерам большие десерты, считают в пресс-службе телеканала "Суббота!". Новосибирцы не только ждут начала нового реалити-шоу, но и с удовольствием фотографируются возле большой конфеты изо льда.

Соведущими кулинарного шоу будут шеф-кондитер Нина Тарасова и певица Клава Кока. По словам певицы, она любит сладкое, поэтому с удовольствием приняла предложение принять участие в проекте.

Нина Тарасова ранее участвовала в съемках шоу "Кондитер" с Ренатом Агзамовым. Она считает, что с Клавой у них получилось супер-шоу. В нем кондитеры будут соревноваться в мастерстве приготовления десертов, в которых все должно быть прекрасно - и вкус, и внешний вид.

Кондитер из Новосибирска сделала торт в виде коронавируса
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Какие только формы не выбирают для своих десертов кондитеры. В период пандемии кондитер из Новосибирска сделала торт в виде короновируса.

#Арт-объект#Скульптура#Кинотеатр#Бизнес#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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