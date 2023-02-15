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Posted Сегодня, 09:11

Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

В Новосибирске младший сержант угрожал взорвать банк

15 февраля 2023, 09:11
Фото: 1MI
Военного судили за угрозы взорвать банк в Новосибирске
Военного осудили за угрозы взорвать отделение банка в Новосибирске. Его разозлила блокировка карты.

По данным Гарнизонного военного суда, младший сержант Александр Попов позвонил на горячую линию банка, чтобы разобраться с картой - ее заблокировали. Поругался с оператором и пригрозил взорвать организацию.

Служба безопасности банка оперативно отреагировала и обратилась в полицию. «Террориста» вычислили – им оказался военнослужащий.

Мужчину судили за ложное сообщение об акте терроризма. Назначили наказание в виде 3 лет условно.

Напомним, ранее другой сибиряк угрожал взорвать Октябрьский мост в Новосибирске.

В Новосибирске задержали "лжетеррориста", угрожавшего взорвать Октябрьский мост
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#Алина Шефер#Военный#Суд#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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