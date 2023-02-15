В Новосибирске младший сержант угрожал взорвать банк

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
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Updated Сегодня, 09:14
По данным Гарнизонного военного суда, младший сержант Александр Попов позвонил на горячую линию банка, чтобы разобраться с картой - ее заблокировали. Поругался с оператором и пригрозил взорвать организацию.
Служба безопасности банка оперативно отреагировала и обратилась в полицию. «Террориста» вычислили – им оказался военнослужащий.
Мужчину судили за ложное сообщение об акте терроризма. Назначили наказание в виде 3 лет условно.
Напомним, ранее другой сибиряк угрожал взорвать Октябрьский мост в Новосибирске.