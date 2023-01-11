atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске задержали "лжетеррориста", угрожавшего взорвать Октябрьский мост

Сегодня, 07:23
Фото: atas.info
"Коммунальный" мост
Сотрудники новосибирского агентства безопасности "Гвардия" задержали в пекарне на улице Титова и передали полицейским “неадекватного” мужчину, который угрожал "взорвать весь город".

«Правонарушитель долго не хотел успокаиваться и обещал взорвать Коммунальный (Октябрьский - прим. ред.) мост и метрополитен. Ни сумки, ни пакета, ни каких-либо других вещей при нем не было», – рассказал боец группы быстрого реагирования Сергей.

В частном охранном предприятии добавили, что нарушитель общественного порядка был пьян, однако “гвардейцы не могли игнорировать подобные угрозы” и доставили потенциального террориста в отдел полиции № 7 в Ленинском районе.

Ранее “гвардейцы” спасли двух бездомных, которые замерзали у дверей магазина в 20-градусный мороз.

В Новосибирске задержали двух мошенников, обманывающих стариков
Узнать подробнее
Продавцы новосибирского магазина электроники помогли задержать мошенника-миллионера
Узнать подробнее
Новосибирскую пекарню атаковала вооруженная металлической урной экс-работница
Узнать подробнее
#Город#Происшествия#Новосибирск#Октябрьский мост#Взрыв
Подпишитесь
МРОТ с 1 января 2023 в Новосибирске: на что хватит
Вчера, 08:27
В Новосибирске табло на вокзале показало -51 градус 11 января
Сегодня, 04:28
Что ждать от "кракена": инфекционист Поздняков из Новосибирска о новом штамме ковида
Сегодня, 07:29
В минувшем году в Новосибирске родилось 27 тысяч человек, умерло — 38 тысяч
Вчера, 21:00
Пенсионный фонд закрыт - что работает в отделениях ПФР в Новосибирске
Сегодня, 07:01
Когда придут детские пособия за январь 2023 в Новосибирске
Сегодня, 05:13