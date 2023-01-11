В Новосибирске задержали "лжетеррориста", угрожавшего взорвать Октябрьский мост

«Правонарушитель долго не хотел успокаиваться и обещал взорвать Коммунальный (Октябрьский - прим. ред.) мост и метрополитен. Ни сумки, ни пакета, ни каких-либо других вещей при нем не было», – рассказал боец группы быстрого реагирования Сергей.