В Новосибирске задержали "лжетеррориста", угрожавшего взорвать Октябрьский мост

«Правонарушитель долго не хотел успокаиваться и обещал взорвать Коммунальный (Октябрьский - прим. ред.) мост и метрополитен. Ни сумки, ни пакета, ни каких-либо других вещей при нем не было», – рассказал боец группы быстрого реагирования Сергей.
В частном охранном предприятии добавили, что нарушитель общественного порядка был пьян, однако “гвардейцы не могли игнорировать подобные угрозы” и доставили потенциального террориста в отдел полиции № 7 в Ленинском районе.
Ранее “гвардейцы” спасли двух бездомных, которые замерзали у дверей магазина в 20-градусный мороз.