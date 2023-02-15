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Published Сегодня, 02:44

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Updated Сегодня, 02:46

В Новосибирске на месте взорвавшегося дома могут построить новый

15 февраля 2023, 02:44
Фото: atas.info
Новый дом может появиться на на месте взорвавшегося в Новосибирске
Полуразрушенный от взрыва газа дом на Линейной в Новосибирске снесут и на его месте могут построить новый. Такое заявление сделал мэр Анатолий Локоть.

Во время совещания 14 февраля глава города рассказал, что пятиэтажку на Линейной, 39 скоро признают аварийной и тогда начнется снос. Тем временем и жильцов будут расселять.

«Дом уже не подлежит восстановлению, поэтому некоторые жильцы получат деньги на новое жилье, других расселят в готовые квартиры. Но оказалось, что многие хотят жить рядом со прошлыми соседями и готовы ждать новый дом, который построят на том месте», - сообщил мэр.

Он отметил, что новое жилье пострадавшим будут подбирать точечно. Отдельно работают сейчас с теми, кто брал квартиру в доме №39 в ипотеку.

Ранее уточнялось, какие суммы и по какому принципу начнут начислять пострадавшим от взрыва газа.

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#Алина Шефер#Взрыв#Дом#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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