В Новосибирске на месте взорвавшегося дома могут построить новый

Posted Сегодня, 02:44
Published Сегодня, 02:44
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Во время совещания 14 февраля глава города рассказал, что пятиэтажку на Линейной, 39 скоро признают аварийной и тогда начнется снос. Тем временем и жильцов будут расселять.
«Дом уже не подлежит восстановлению, поэтому некоторые жильцы получат деньги на новое жилье, других расселят в готовые квартиры. Но оказалось, что многие хотят жить рядом со прошлыми соседями и готовы ждать новый дом, который построят на том месте», - сообщил мэр.
Он отметил, что новое жилье пострадавшим будут подбирать точечно. Отдельно работают сейчас с теми, кто брал квартиру в доме №39 в ипотеку.
Ранее уточнялось, какие суммы и по какому принципу начнут начислять пострадавшим от взрыва газа.